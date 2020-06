Vstup do utkání vyšel lépe Doubravce. Do vedení dostal Plzeňany Boček, který se ve vápně uvolnil od svého strážce a hlavou zužitkoval pěkný centr.

Vyrovnání Rokycan přišlo až po změně stran, kdy se po rychlé akci prodral středem hřiště do úniku útočník Stejskal, jenž posléze prostřelil gólmana.

„Vyrovnaný zápas, v němž bylo z naší strany znát, že jsme předvedli mnohem lepší výkon než v prvních duelech, kdy to za moc nestálo. Stále je přesto vidět, že kondičně na tom nejsme ještě stoprocentně. Jsou tam pasáže, kdy jsme zadýchaní více, než bychom měli být. Fyzičku ještě musíme dohnat,“ je si vědom trenér Rokycan Milan Dejmek.

Spokojený i přes dvoubodový zisk příliš nebyl lodivod Doubravky Zbyněk Kočí. „Nebylo to moc pohledné utkání. Na začátku první půle jsme byli lepší my, potom naopak soupeř. Hra se definitivně rozbila po změně stran, kdy jsme stejně jako Rokycany hodně obměnili sestavu. Potom to bylo už výrazně nesourodé,“ uznal kouč SENCA, kterého nepotěšil výkon jeho svěřenců.

„Z těch tří zápasů to bylo herně nejhorší utkání. Přišlo mi, že po úvodním elánu, když se po dlouhé době znovu hrál fotbal, to najednou spadlo do podprůměru. Spokojený jsem rozhodně nebyl,“ řekl upřímně trenér Doubravky, který věří, že proti Petřínu to bude lepší. „Měli bychom v týdnu trochu zúžit kádr a doufám, že derby kluky řádně namotivuje,“ přemýšlel již o následujícím zápasu Zbyněk Kočí.

Největší překvapení se o víkendu urodilo v Domažlicích, kde domácí třetiligový tým prohrál s divizním Petřínem 3:4. Druhé vítězství v memoriálu si na své konto připsaly Přeštice, které si poradily s dravými plzeňskými puškami, Viktorii U19 zdolaly 3:1. V jediném nedělním zápase deklasovaly Klatovy domácí Mýto vysoko 5:0.

3. kolo Memoriálu Matěje Strejčka: Jiskra Domažlice – Petřín Plzeň 3:4 (Došlý 2, Uzlík – Bendl 2, Vohrna, Demeter), Přeštice – FC Viktoria Plzeň U19 3:1 (Böhm 2, Přibáň – Málek), Rokycany – SENCO Doubravka 1:1 (na penalty 3:4, Stejskal – Boček), Slavoj Mýto – Klatovy 0:5 (Diviš, Aizner, Vacek, Tříska, Janda).