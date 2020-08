A právě proti devátému celku uplynulého ročníku nejvyšší rakouské soutěže si Hybš odbyl premiéru v červenomodrých barvách Plzně. „Jsem šťastný, že jsem si po delší době mohl zahrát a nasát atmosféru zápasu,“ rozplýval se Hybš, jenž do velkého fotbalu nakoukl poprvé v dresu pražské Sparty.

„Byl jsem celkem dlouho mimo hru a pořád je znát, že jsem dlouho nehrál, takže mi 45 minut úplně stačilo,“ usmíval se 181 cm vysoký bek a doplnil: „Každým tréninkem se posouvám, nabírám sebevědomí i kondici a doufám, že to nebude trvat dlouho a budu v plné síle.“

Viktoria si tak v letní přípravě na nový ročník FORTUNA:LIGY připsala třetí vítězství. Z toho druhé v rámci rakouského soustředění. A opět s nulou v kolonce obdržených gólů. Pro obranu včetně Matěje Hybše skvělá vizitka.

„Už v prvním poločase jsme měli spoustu šancí na korigování výsledku. Celkově jsme si v zápase vytvořili dost šancí, Čoro (Tomáš Chorý) tam měl třeba tyčku. Oni (St. Pölten) se snažili docela vysoko presovat, my si chtěli zkusit výstavbu i rychlý přechod do útoku. Chtěli jsme dát do hry principy, které trénujeme. Myslím si, že to byl zápas, který jsme měli pod kontrolou. Jen škoda, že jsme nedali více branek,“ litoval Hybš a zároveň si pochvaloval styl hry, kterým se svěřenci trenéra Adriana Guľy na hřišti prezentují.

„Rád útočím a tady se dostávám hodně do ofenzivy, což mi vyhovuje. Proto jsem sem přišel, Plzeň hraje pěkný fotbal. Ale jak jsem říkal, musím ještě nabrat kondici, abych byl úplně v pohodě a stoprocentně si věřil na každý dotek s balonem. A když udělám pár sprintů, abych byl připravený na další,“ uzavřel.