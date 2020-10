Kluby z Plzeňského kraje nejsou tímto rozhodnutím zaskočené, spíš jsou s tím smířené jako s faktem. I když třeba Pavel Vaigl, kouč třetiligové Jiskry Domažlice, která před přerušením soutěží šest zápasů v řadě neprohrála, v tabulce skupiny A je druhá a navrch postoupila do osmifinále MOL Cupu, v němž se měla utkat se Sigmou Olomouc, přiznal, že ho to mrzí.

„Hlavně proto, že jsme měli fazonu, dařilo se nám. Samozřejmě, že zdraví je na prvním místě. Ale když se na to podívám celkově, myslím si, že se fotbal mohl hrát dál. Na stadionech byl výskyt nákazy koronavirem nízký,“ prohlásil Pavel Vaigl.

„Možná nás mohli nechat trénovat aspoň v těch šesti, jako to bylo na začátku,“ zapřemýšlel domažlický kouč, který po přerušení soutěží naordinoval svým svěřencům individuální tréninkový plán.

„Kluci trénuji třikrát v týdnu, aby se udrželi v kondici. Zrovna jsem se bavil s kapitánem Petrem Mužíkem, že příprava je to celkem náročná,“ popisoval Pavel Vaigl s tím, že teď uberou z intenzity a vše podřídí jarnímu restartu soutěží. „Mluví se o tom, že by se mělo začít už v únoru, takže bychom v prosinci potřebovali začít s přípravou. Uvidíme, jestli se podaří sehrát nějaké přáteláky,“ dodal trenér Domažlic.

To na plzeňském Petříně mají hráči už pár dnů úplné volno. „Poměrně hodně jsme trénovali na jaře, sezona byla i tak dlouhá. Hráči si potřebují odpočinou, aby nabrali síly,“ vysvětloval už minulý týden trenér divizního celku Radek Vodrážka. I on má v plánu, že společnou přípravu zahájí začátkem prosince.

„Zaslechl jsem, že by se na jaře měl dohrávat jen zbytek podzimu, těch osm kol. Ale to zatím beru hodně s rezervou. Nemusí to být vůbec pravdivá informace. Já sám vůbec nevím, jak bych se k tomu postavil. Samozřejmě, že se nabízí možnost hrát od února až do konce a všechno to dohrát. Je to složité rozhodování,“ doplnil trenér Petřína.

"Vzhledem k tomu, co se odehrávalo v posledních týdnech, jsem očekával, že už se na podzim nebude hrát. Předpokládám, že se začátek jarní části posune někam do února. Budeme proto chtít, pokud to jen trochu půjde, trénovat od prosince, abychom se na to mohli připravit. Teprve ale uvidíme, jak se to celé vyvine," říkal jeho rokycanský kolega Milan Dejmek.

"Nepřekvapilo mě to, ale je to velká škoda. Já jsem ohledně toho všeho hodně na vážkách. Nechci to nějak zlehčovat, ale venkovní sport podle mě neohrožuje tu situaci tolik jako ostatní věci. Musíme se s tím ale smířit. Nemůžeme ani trénovat a je to škoda pro všechny, co se okolo fotbalu motají. Další příprava přišla vniveč," reagoval Petr Nykles, trenér týmu krajského přeboru ze Lhoty.

Rozhodnutí se týká České fotbalové ligy, divizí, krajských i okresních soutěží i soutěží mládeže. Stejně tak už se nebude v roce 2020 hrát domácí pohár, v němž nastupují i profesionální týmy. Mol Cup dospěl do 3. kola, v němž dosud nejsou odehrána všechna utkání.

Jediným týmem, který by tak ještě mohl odehrát do konce roku nějaké utkání je plzeňská Viktoria ve FORTUNA:LIZE.