„Samozřejmě celý klub mrzí, že nás fanoušci nebudou moci podpořit v důležitém zápase, nicméně plně chápeme a respektujeme toto rozhodnutí. A stejnou prosbu máme i na naše fanoušky, tedy aby respektovali veškerá nařízení v této mimořádné situaci,“ uvedl mluvčí klubu Václav Hanzlík.

O dalším postupu se rozhodne v reprezentační přestávce, která následuje po domácím zápase s Mladou Boleslaví. I ten by se měl podle včerejšího rozhodnutí Ligové fotbalové asociace odehrát bez diváků.

„Vše je čerstvé, sled událostí velmi rychlý. Veškeré otázky směrem k domácímu zápasu s Mladou Boleslaví zodpovíme nejpozději na začátku příštího týdne, prodej vstupenek je samozřejmě pozastavený,“ dodal Hanzlík.

Obě utkání by měla být přenášená živě v televizi (02 TV Sport), klub se pokusí zajistit svým fanouškům veškeré možné zpravodajství včetně všech ohlasů prostřednictvím klubového webu i sociálních sítí.

Na stadionu může být přítomno pouze sto osob. Do tohoto počtu se započítávají i hráči, realizační tým, rozhodčí a technický personál zajišťující průběh utkání.

Naopak už se do této kvóty nevejdou novináři, s výjimkou televizních pracovníků.

„Fotbal se hraje hlavně pro diváky. Samozřejmě bychom chtěli hrát před lidmi. Ale zdraví máme jenom jedno, to je podstatné,,“ uvedl už dříve Adrian Guľa, trenér plzeňské Viktorie.

„Před prázdnými tribunami hrály i jiné týmy a v jiných zemích. Museli bychom to akceptovat,“ říkal kouč plzeňské Viktorie, když se poprvé začalo mluvit o omezení na fotbalových zápasech.

„Tohle je věc, kterou my neovlivníme,“ doplnil ho tehdy zkušený obránce Radim Řezník, který sám vynechal nedávné utkání v Jablonci kvůli viróze.

Ale obavy z toho, že by se koronavir rozšířil v plzeňské kabin, nemá. „To asi ne. Myslím, že jsme od doktorů dobře pohlídaní. Snažíme se to co nejvíce eliminovat,“ vyprávěl Řezník před pohárovým zápasem s Mladou Boleslaví. „Stabilně se staráme o to, aby hráči měli dostatečný přísun vitamínů. Děláme všechno pro zdraví hráčů,“ pokračoval na toto téma Adrian Guľa, slovenský kouč ve službách Viktorie.

Plzeňský klub už od včerejška vrací peníze těm fanouškům, kteří už si zakoupili vstupenky na nedělní zápas na Letné.

„Oproti vstupence bude všem fanouškům vráceno vstupné v plné výši,“ informovala plzeňská Viktoria na svém webu. Fanoušci se mohou hlásit ve fanshopu.

Utkání mezi pražskou Spartou a plzeňskou Viktorií začne v neděli od 17.00 na Letné. A hrát se bude bez diváků.

Kdo se bude před prázdnými tribunami radovat?