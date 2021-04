Chybělo opravdu málo, aby český reprezentační tým žen dosáhl na historický úspěch v podobě postupu na mistrovství Evropy. Baráž se Švýcarskem však Češky nakonec nezvládly. Oba duely skončily 1:1 a o postupu rozhodovaly až pokutové kopy, v nichž se štěstí přiklonilo na stranu Švýcarek. Do obou zápasů zasáhla v průběhu i plzeňská ofenzivní záložnice Miroslava Mrázová, v jejíchž slovech je stále cítit zklamání. Dnes ji však čeká s Plzní další ligový zápas, kdy zajíždí na půdu brněnské Lokomotivy.

Historický postup na mistrovství Evropy vám těsně utekl. Cítíte stále velké zklamání, nebo už to přece jen trochu odeznělo?

Zklamání stále cítím, protože postup byl opravdu blízko. I když nám los moc nepřál, tak jsem pevně věřila, že postoupíme. Bohužel při nás nestálo štěstí.

Při penaltách byla vidět velká nervozita na obou stranách. Jak jste se vůbec cítila při nich? Kdy jste měla přijít na řadu?

Byl to vypjatý zápas plný emocí, takže nervozita byla na obou stranách. Trenér Rada chtěl, abych šla penaltu kopat, ale s holkami jsem nehrála celou kvalifikaci, tak se mi do toho nechtělo. Nevěřila jsem si. Kdyby se šlo do další série, asi by vyšla řada už na mě.

Co podle vás chybělo k tomu, abyste postoupily přes Švýcarsko?

Bohužel při nás nestálo štěstí, když jsme dostaly v prvním zápase v domácím prostředí gól z penalty v poslední minutě. Ve Švýcarsku to naopak byla hodně smolná branka, kdy nechybělo mnoho, aby holky stihly balon odkopnout pryč.

Švýcarky byly v baráži papírovými favoritkami, ale sehrály jste s nimi zcela vyrovnané duely. Je podle vás teď česká reprezentace nejsilnější, co kdy byla?

Všichni jsme věděli, že Švýcarsko má své kvality. V určitých částech zápasu to i ukázalo a dostalo nás pod tlak. Myslím si, že jestli tento tým zůstane pospolu i nadále, tak na nějaký velký turnaj určitě postoupíme. Naší největší předností je, že hrajeme týmově a bojujeme jedna za druhou.

Dnes se hraje znovu liga. Je pro vás velký rozdíl přepnout z reprezentačního modu na ten klubový?

Ve čtvrtek jsem byla hned na tréninku, takže je to samozřejmě něco jiného než reprezentace, ale určitě nebude problém se adaptovat zpět do Plzně.

Čeká vás důležitý zápas s Brnem, které má o čtyři body více a drží klíčovou čtvrtou příčku. Jak těžké to bude utkání?

Holky se na zápas připravovaly dva týdny, takže věřím, že utkání zvládneme a po reprezentační pauze začneme výhrou.

Na podzim jste je porazily 2:0, jednu branku jste vstřelila i vy. Co by mohlo na soupeřky platit?

Brno je nepříjemný tým, hodně soubojový. Máme rychlé kraje, takže budeme chtít dávat dlouhé balony za obranu. Klíčem k úspěchu ale bude proměňovat šance.

Před nějakou dobou se prohnala vaší šatnou koronavirová epidemie. Jak moc vás zasáhla?

Zasáhlo to hodně hráček, což si myslím, že bylo vidět i při zápase se Slavií, kdy nám docházely síly.

Vás to jako jednu z mála minulo, ale přesto jste nemohla normálně trénovat. Byl těžký návrat zpět třeba i ohledně dohánění kondice?

Dva týdny je dlouhá doba. Snažila jsem se aspoň udržet v nějaké vytíženosti, abych byla připravená na zápas i na reprezentaci, ale samozřejmě individuální běhání není stejné jako být s holkami na hřišti.