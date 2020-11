Jednadvacetiletá útočnice, která v probíhající sezoně vstřelila za Viktorii Plzeň šest branek, zasáhla do obou reprezentačních zápasů a nechybělo mnoho, aby vstřelila i premiérový gól.

Jak moc vás překvapila reprezentační pozvánka?

Byla jsem mile překvapená. Bylo to již potřetí, co jsem se dostala do kádru, dvakrát jsem byla donominována a teď to bylo poprvé, co jsem dostala pozvánku přímo.

Trenér Karel Rada pravidelně navštěvuje zápasy Plzně a začátek soutěže se vám střelecky vydařil. Tušila jste, že byste mohla mít blízko k reprezentaci?

I když jsme vstřelila na začátku sezony nějaké branky, tak jsem nečekala, že se dostanu do reprezentačního výběru.

Zasáhla jste jako střídající hráčka do obou zápasů. Jak těžké bylo přivyknout si reprezentačnímu tempu?

Byly to dva úplně rozdílné zápasy. Se Španělskem jsme běhaly bez míče a s Ázerbájdžánem jsme naopak dominovaly. Tempo hry v těchto dvou utkáních bylo zcela odlišné. Je to rozdílné než naše liga. Hráčky jsou na této úrovni mnohem kvalitnější a i rychlejší. Je třeba se rychle rozhodnout, na vše není tolik času.

Proti Ázerbajdžánu jste byla i blízko brance, ale ani jednu ze šancí jste neproměnila. Mrzí vás hodně, že jste své první starty za reprezentaci neokořenila i vstřelenou brankou?

Měla jsem asi tři příležitosti vstřelit branku. Byla jsem blízko, ale bohužel mi nebylo přáno. Mrzí mě, že to nevyšlo a ani jednou mi to tam nepadlo.

Jak probíhal reprezentační sraz v omezených podmínkách kvůli koronavirovým opatřením?

Musíme dodržovat opatření, která nařídí UEFA. Byly jsme na pokojích po jedné a všude jsme chodily v rouškách. Ale jsme rády, že můžeme aspoň hrát.

Jak vnímáte současnou situaci?

Respektuji všechna nařízení, ale pro nás fotbalisty to není jednoduchá situace. Plníme individuální plány, ale samozřejmě mi chybí kolektiv.

Plzni se na začátku sezony nedařilo. První výhru jste získaly až v pátém kole, kdy jste porazily Duklu 4:1. Čím to bylo, že se začátek sezony tolik nevyvedl?

Odešly nám hráčky, které nastupovaly v základní sestavě, což je hodně poznat. Myslím si, že nám prospěla i změna na postu trenéra, kdy se novým koučem stal Dan Prokop. Pod ním se mi začalo dařit jak herně, tak střelecky. Musím poděkovat i holkám, bez jejichž pomoci by se mi střelecky určitě tolik nedařilo.