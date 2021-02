Sudí Miroslav Zelinka okamžitě pískal faul a tasil žlutou kartu, kterou mu potvrdil i kolega u videa, když se domácí dožadovali červené.

Nicméně po zápase musel 37letý obránce Viktorie na šití a v plzeňském táboře tak ještě více vzplály emoce. Krátce před poločasem byl totiž vyloučený stoper Kaša, mimochodem po jeho zákroku střídal Michal Sadílek a i on jel na šití.

Na obránce Davida Limberského po zákroku libereckého Koscelníka, který byl oceněn jen žlutou kartou.Zdroj: fcv

„Nejsem žádnej ufňukanec, ale tohle mi mohlo ukončit karieru, jedu na šití. Rozhodně to nebylo přišlánutí,“ napsal David Limberský na Instagramu, kde ho podpořil ho i někdejší parťák Michael Krmenčík, který teď působí v řeckém PAOKu Soluň.

I v případě Kaši vytáhl rozhodčí Zelinka nejprve žlutou kartu, ale po zásahu VAR ji změnil na červenou. Byl to zřejmě klíčový moment zápasu, Liberec brzy po přestávce přesilovku využil a v nastaveném čase přidal ještě druhý gól. Z Plzně si odváží vítězství poprvé od roku 2013.

„To neumím posoudit, nejsem rozhodčí. Dívám se na to trenérskýma očima. Už to nezměníme, přišli jsme o Kašu a prohráli jsme zápas. Je specifické, že každou situaci rozhodčí posoudí jinak, ale to se stává ve fotbale všude na světě. Víc bych to nechtěl komentovat,“ reagoval pak na online tiskové konferenci plzeňský kouč Adrian Guľa.

V případě Kaši však přišel o dalšího muže z defenzivní linie, dlouhodobě mimo hru je Matěj Hybš, minule v Ostravě nedohrál kvůli otřesu mozku Jan Kovařík a svalové zranění má Lukáš Hejda. Podobný problém trápil i Davida Limberského, ale ten se dal dohromady, jenže teď utržil tržnou ránu.