Běžela už 90. minuta, když mu po rohu přiťukl míč kapitán Hejda a Ndiaye propálil vše, co mu stálo v cestě.

„Dnešek si budu dlouho pamatovat. Dal jsem první gól za Viktorku, jsem za to moc rád,“ rozplýval se pak Senegalec, jenž oslaví zanedlouho 26. narozeniny, v rozhovoru pro klubový web.

V té chvíli do hovoru skočili i spoluhráči Bassey s Tijanim. „Ale nejdůležitější jsou tři body a že zůstáváme na prvním místě,“ doplnil Ndiaye. O svoje místo v Plzni musí ve velké konkurenci tvrdě bojovat, na jaře dokonce hostoval v Karviné. Ale teď je zpátky a sbírá minuty v Plzni.

I když tolik nehraje, cítí důvěru realizačního týmu. Proto také běžel v Jablonci svůj gól oslavit s trenéry.

„Chtěl jsem jim poděkovat, protože mi dodávají sebevědomí. Není to snadné, ale věří mi a já jsem za to šťastný. O to větší mám radost, že jsem dneska mohl pomoct týmu vstřeleným gólem. Jsem hrdý na náš tým. Ať už hraje kdokoliv, držíme pospolu,“ dodal Senegalec, jenž přišel do Česka před dvěma lety z francouzského Evianu. Do Plzně přestoupil z Táborska a upsal se na tři roky.