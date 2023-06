Těsně před Eurem jste přišli o dva gólmany. Bude to velká komplikace? Je to nepříjemnost. Matěj Kovář byl jednička, chytal každý důležitý zápas. Udělal titul ve Spartě, je to velká osobnost. Ale já věřím i těm gólmanům, co jsou tady.

Takže žádný přehnaný respekt necítíte? Ne, to ani nikdo nechce, protože za to bychom byli potrestaní.

Těšíte se přesto, že vás ve skupině čekají vedle Izraele také dva giganti světového fotbalu Anglie a Německo? O to je to ještě lepší, že máme proti sobě takové týmy. Bude to sledovanější, než kdybychom hráli proti papírově slabším soupeřům.

Bude i přes těžkou skupinu cíl postup do vyřazovací fáze?Určitě. Sice to bude složité, ale chceme se o to pokusit.

K tomu ale bude potřeba vyřadit Anglii nebo Německo, přes koho se vám zdá schůdnější přejít?

To si netroufnu odhadnout, ale já cítím větší kvalitu od Anglie. Už jsme měli videorozbory hry obou těchto týmů, protože spolu hrály nedávno přátelák.

Jaký je váš pohled na soupeře? Čím se prezentují?Společným rysem je, že hrají ofenzivní fotbal. Mají neskutečnou sílu, a to ještě nemají všechny hráče, které by mohli, protože hodně z nich už v tomhle věku hraje za reprezentační áčka.

Kdo je největší personou z těch, co budou v Gruzii?

Pro mě útočník Kevin Schade. Němec, který hraje Premier League. Těšíme se, jak se s ním porovnáme.

Jaká je vaše pozice v týmu?

Samozřejmě, že bych toho chtěl odehrát co nejvíc, ale to každý, kdo je tady. Věřím si. Teď už je to na trenérech. Nějaké plány mají, ale nechtěl bych je prozrazovat.

Cítíte, že vám pomohla zkušenost z Pardubic i předtím ze slovenské ligy?To byly zásadní kroky v mojí kariéře, nasbíral jsem zkušenosti. Pomohlo mně to a doufám, že je teď zúročím nejen na Euru, ale i v Plzni.

Ta už začala přípravu bez vás. Nemůže to být handicap v boji o sestavu?

To si nemyslím. Je v zájmu klubu, ukázat se na takovém turnaji. Když se bude dařit, mohlo by to být dobré.

Jak jste vnímal období, kdy jste putoval po hostováních? Nabudilo vás to?

Jojo. Bylo důležité posbírat zkušenosti, které pak musíte zúročit. Musím dál makat a porvat se o místo.

Jak by vyznělo srovnání české a slovenské ligy?

V Česku je to hodně o soubojích, to mně na Slovensku tolik nepřišlo.

Pojďme ještě zpátky k Euru. Jaké je přání do úvodního zápasu s Anglií? Neprohrát?My chceme vždycky vyhrát. Vím, že oni jsou papírově silnější, ale na takovém turnaji se může stát cokoliv. Já bych si přál vítězství.

Pro vás to bude speciální zápas, že? Právě v Anglii jste hrál v listopadu 2021 v kvalifikaci poprvé za reprezentační jednadvacítku…

Dobře si to vybavuju. Začínal jsem na lavičce, za půl hodiny jsme prohrávali 0:3. Pak už Anglie přepnula do udržovacího módu a hlídala si výsledek. Já jsem nastoupil na posledních devět minut, měl jsem tam i šanci hlavou, ale nedal jsem. Byl jsem rád za premiéru, ale ne za výsledek. Naštěstí jsme to dotáhli a jsme teď tady, nebylo jednoduché sem postoupit.