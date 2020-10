Talentovaný fotbalista Doubravky se postupně zabydluje v mužské divizi a vnímá městského rivala.

TALENT DOUBRAVKY Tadeáš Drtil (na snímku hráč ve žlutém dresu) v zápase mužského áčka. | Foto: Foto: archiv Tadeáše Drtila

Před letošní sezonou se Tadeáš Drtil posunul na Doubravce z dorostu do týmu mužůa po malých doušcích si zvyká na vyšší úroveň v divizní soutěži A. S fotbalem začínal osmnáctiletý záložník krátce na Petříně, následně prošel přes tým FC Junior do Viktorie Plzeň, kde ale již v dorostu nedostal šanci a přestoupil na Doubravku. Ta mu přirostla k srdci a rád by se stal časem oporou.