„Když jsem se dozvěděl, že Youth League budeme hrát, měl jsem radost, protože účastnit se takové soutěže je prostě super, na mládežnické úrovni je to vrchol,“ prohlásil 36letý Ondřej Šiml, trenér viktoriánského dorostu U19, jemuž bude v juniorské lize pomáhat kouč třetiligového béčka Josef Parlásek. U týmu jsou i další bývalí fotbalisté Radek Schveinert, David Vaněček a trenér gólmanů Petr Bolek.

„Bude to ohromná zkušenost pro celý úsek mládeže i naše hráče,“ doplnil Ondřej Šiml. Pro zápasy v letošním ročníku UEFA Youth League stáhli trenéři do týmu i některé hráče, kteří už byli přeřazeni do třetiligového béčka, ale věkově odpovídají téhle věkové kategorii (např. Vach, Gaszczyk, Sojka).

Na soupisce je také čerstvá posila viktoriánské mládeže Alao Godwin Dabani. 18letý nigerijský útočník přišel do Viktorie z týmu Kwara United na hostování s možností následné opce.

„Jde o velmi zajímavého hráče, který má velké předpoklady,“ vysvětloval sportovní ředitel klubu Daniel Kolář, proč se plzeňská Viktoria rozhodla pro jeho angažování. Šanci dostane nejspíš už dnes v Barceloně.

Také na mladé viktoriány pak čekají ve skupině ještě Inter Milán a Bayern Mnichov. Domácí zápasy budou hrát v Přešticích, první z nich proti italskému celku už v úterý 13. září od 13.00.

