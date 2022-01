"Vstup fanoušků na turnaj bude povolen s omezenou kapacitou 1000 osob v hale. Bude však nutné prokázat bezinfekčnost podle stejných pravidel jako třeba na zápasy A týmu. Je tedy nutné mít dokončené očkování (alespoň 14 dní) či prodělané onemocnění covid-19 (v posledních 180 dnech). Úplnou výjimku mají děti do 12 let. Výjimku na prokázání se PCR testem pak mají mladiství od 12 do 18 let či osoby, které procházejí očkovacím režimem. Test nesmí být starší než 72 hodin. Potvrzení je nutné mít buď v papírové formě, nebo v aplikaci Tečka," píše se na webu FC Viktoria Plzeň.

Program turnaje:

8:00 FC Viktoria červení vs. Petřín

8:15 Příbram vs. Sparta

8:30 Sokolov vs. Písek

8:45 FC Viktoria červení vs. Ústí nad Labem

9:00 Petřín vs. Příbram

9:15 Sparta vs. Sokolov

9:30 Písek vs. FC Viktoria bílí

9:45 Petřín vs. Ústí nad Labem

10:00 Příbram vs. FC Viktoria červení

10:15 Sokolov vs. FC Viktoria bílí

10:30 Sparta vs. Písek

10:45 Ústí nad Labem vs. Příbram

11:00 Petřín vs. FC Viktoria bílí

11:15 FC Viktoria červení vs. Sokolov

11:30 Písek vs. Ústí nad Labem

11:45 Petřín vs. Sparta

13:00 FC Viktoria bílí vs. FC Viktoria červení

13:15 Příbram vs. Sokolov

13:30 Ústí nad Labem vs. Sparta

13:45 Písek vs. Petřín

14:00 FC Viktoria bílí vs. Příbram

14:15 Sokolov vs. Ústí nad Labem

14:30 Sparta vs. FC Viktoria bílí

14:45 FC Viktoria červení vs. Písek

15:00 Petřín vs. Sokolov

15:15 FC Viktoria bílí vs. Ústí nad Labem

15:30 Příbram vs. Písek

15:45 Sparta vs. FC Viktoria červení

Viktoria ovládla Memoriál Josefa Žaloudka