Týmy z celé České republiky vyslaly v minulém týdnu své mládežnické celky na pražský florbalový turnaj Prague Games.

PG 2020 - B18: FBC Plzeň (modří) - OpenCamps Střešovice (červení). | Foto: Deník / Martin Mangl

Oproti předchozím ročníkům sice nemohli kvůli epidemii koronaviru dorazit zahraniční soupeři, ale i přesto byl k vidění atraktivní florbal. Své zástupce vyslaly do hlavního města také plzeňské celky. V nejstarší kategorii U18 se dařilo týmu plzeňské Slavie, který prošel až do čtvrtfinále, kde prohrál s pražskými Black Angels vysoko 1:6. Plzeňské FBC se sice v kategorii patnáctiletých nedostalo do hlavního finálového pavouka, ale ve druhé skupině se prodralo až do finále B, v němž však prohrálo se Znojmem 0:5.