Obrovská pocta, splněný sen i velká příležitost. Talentovaného fotbalistu Viktora Baiera z Viktorie Plzeň si do svého jedinečného projektu vybral světový gigant Bayern Mnichov. Brankář plzeňské Viktorie a reprezentační osmnáctky se bude bezmála měsíc připravovat na kempu s mezinárodním týmem FC Bayern World Squad.

Viktor Baier si zachytal na podzim v dresu Viktorie Plzeň juniorskou Ligu mistrů i v akademii slavné Barcelony. | Foto: fcv

Už ve čtvrtek s ním odletěl do Argentiny. „Sraz byl ve Frankfurtu na letišti a hned jsme se vydali do Buenos Aires. Jsem natěšený i lehce nervózní, přece jen Bayern je velký pojem,“ svěřuje se 18letý mladík. „Chci ukázat, co ve mně je.“

Sítem šesti tisíc přihlášek, což je dvakrát víc než loni a téměř desetkrát víc než v prvním ročníku, propadlo jen 23 hráčů z celého světa. Kemp talentů pořádá Bayern potřetí. „Proč ukázali zrovna na mě, to mi nevysvětlili. Určitě svou roli sehrály dva zápasy v mládežnické Lize mistrů proti Bayernu. Vyšly skvěle týmově i individuálně,“ pochvaluje si Baier.

Plzeň v říjnových utkáních UEFA Youth League favorita zaskočila, v Německu vyhrála 2:1 a doma remizovala 3:3. Její zápasy kopírovaly bitvy Viktorie v dospělé Lize mistrů, takže Baier si zachytal i proti dalším pojmům, Barceloně a Interu Milán. „Podívali jsme se na krásné stadiony, hráli proti skvělým týmům, což nás posunulo. Velkým zážitkem byly i zápasy áčka. Osobně jsem vedle Viktorky především fanoušek Bayernu, ale asi nejlepší atmosféra byla na Interu. Italové jsou neskuteční blázni.“

Zdroj: Youtube

Baierovo příjmení evokuje Bayern, bavorský velkoklub je navíc jeho oblíbeným. „Účast na kempu je proto možná nějaký osud,“ věří příbramský odchovanec. „Můj sen je vyhrát Ligu mistrů právě s Bayernem.“

V Argentině stráví světová letka dvanáct dní a tréninkový dril v třímilionové metropoli si zpestří třemi přípravnými duely. Postupně se utká s Estudiantes de la Plata, s prvním klubem Diega Maradony Argentinos Juniors a s River Plate, nejúspěšnějším oddílem země.

„Byl pro mě šok, když jsem se dozvěděl, že nás čeká soustředění v Argentině. Strašně se těším, až tu zemi poznám. Je prosycená fotbalem, lidé jsou jím posedlí. A když si můžeme zahrát proti klubu, kde vyrůstala jedna z největších fotbalových legend planety, je to fantazie,“ září plzeňská naděje.

Po návratu z jižní Ameriky se bude FC Bayern World Squad připravovat ještě další dva týdny v Mnichově a nastoupí k zápasům proti Kasselu, Hamburgeru SV a devatenáctce Bayernu, to dokonce přímo v nablýskané Allianz Areně. „Kdybych si tam zachytal, šlo by asi o jeden z největších zážitků v kariéře. Je sen každého kluka si na takovém stadionu zahrát.“

Trenérem výběru je Nizozemec Makaay

Výběr světových talentů trenérsky zaštítí bývalý nizozemský kanonýr Roy Makaay, který svými góly pomohl Bayernu ke dvěma německým titulům. „Kdyby si na mě zastřílel, byl bych rád. Technika kopu se neztratí a zajímalo by mě, kolik gólů z deseti penalt bych dostal,“ vyzývá mladý Čech na dálku legendárního útočníka.

V Bayernu potká český vyslanec i krajana Jaroslava Drobného, jenž v klubu vychovává mladé brankáře. „Jsem strašně rád, že je v Mnichově česká stopa. A pokud by bylo třeba, budu mít s kým si o tom promluvit. Oba jsme spojeni s agenturou SPORT INVEST, takže o sobě víme. Jsem strašně zvědavý na gólmanské tréninky a případně na nová cvičení,“ těší se obdivovatel italského nezmara Gianluigi Buffona. „On je blázen, který diriguje obranu celých devadesát minut. Já ještě potřebuji zlepšit svoji slabší pravou nohu, zato mojí výhodou je výška při centrech, měřím 201 centimetrů.“

Už na podzim se student oboru Diagnostika silničních vozidel na střední průmyslovce chystal na čtrnáctidenní stáž do Bayernu, tehdy to zhatil reprezentační sraz a následně zranění. „Nynější kemp je o level výš,“ míní. Babylonu osmnácti národností se nebojí. „Neříkali nám, jaká bude úřední řeč, ale naučil jsem se pár základních povelů německy. Doprava, doleva, záda, sám. A hlavně budu mluvit anglicky. Zakládám si na tom, že jsem vůči kolegům přátelský, pomůže to atmosféře v kabině i výkonům. Samozřejmě jsme také konkurenti, všichni se tam jedou prodat. Ale přátelství musí být taky.“

Baier věří, že na kempu svými výkony zaujme. „Mohlo by to přinést angažmá v Bayernu, vyberou si pět šest lidí. Nebo samozřejmě mě to posune i v rámci Viktorie, s áčkem už trénuji a mým snem je si v jejím dresu jednou zachytat. Mám ale před sebou spoustu práce,“ má jasno. Díky projektu FC Bayern World Squad už získali profesionální smlouvy s Bayernem či partnerskými kluby tři talentovaní fotbalisté: Daniel Francis z Nigérie, Kolumbijec José Mulato a Mexičan Manuel Aguilar.