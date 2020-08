Prakticky záhy ochutnal velký talent českého fotbalu nejvyšší soutěž Eredivisie. Nastoupil proti WillemuTillburg a Rodě Kerkrade. Jenže pak si v zápase za juniorku přetrhl zkřížený vaz v koleni.

Dlouho marodil a další pořádná šance už nepřišla. Proto se loni v létě rozhodl pro návrat do české ligy a domluvil se v plzeňské Viktorii na hostování, které se po roce změnilo v přestup. A teď je zpátky v Alkmaaru, opět se vrací po zranění. Ale na dnešní zápas o Ligu mistrů by měl být připravený.

Jaké byly vaše první dojmy po návratu do Alkmaaru?

Zavzpomínal jsem si rád. Moc se těším na samotné utkání, ale užil jsem si i předzápasový trénink. I když jsem byl překvapený…

Čím?

Podivil jsem se nad stadionem, který momentálně prochází rekonstrukcí, protože jim tady spadla střecha. Nevypadá to zrovna hezky, ale snad to dají brzy do kupy. Býval to fajn stadion.

Ale vy jste tady kvůli fotbalu, jaký čekáte zítra zápas?

Určitě to nebude nic jednoduchého. Ale já myslím, že jsme výborně připravení. Chystáme se od konce minulé sezony, na tenhle den D cílíme od začátku přípravy. Uděláme všechno pro to, abychom postoupili dál.

Vy dobře znáte i místní fanoušky. Nakolik bude vaše výhoda, že nemůžou být v hledišti?

Neřekl bych, že je to naše výhoda. Kvalifikace o Ligu mistrů je specifická, i když to bude bez diváků. Možná to domácí trochu pocítí, ale nebude to nic zásadního.

Už jste se stihl pozdravit s někým ze „starých“ známých?

Když jsme procházeli kolem pořadatele, který nám měřil teplotu, říkal, že si mě pamatuje. U kabiny jsem se pak pozdravil i s fyzioterapeutem.