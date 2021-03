A po remíze 1:1 mohl být právem hrdý na český tým i na svůj výkon, který mohl dokonce korunovat gólem. Jenže v 16. minutě orazítkoval jen tyč belgické branky.

I tak byl po zápase evidentně spokojený.

„Měli jsme na to je porazit, byli jsme od toho kousek,“ připomněl někdejší útočník plzeňské Viktorie, že Češi vedli po brance Provoda z 50. minuty. Jenže deset minut na to Lukaku vyrovnal a pak už se skóre nezměnilo.

„Odehráli jsme slušné utkání. Jen škoda, že u toho nebyli fanoušci. Myslím, že každý, kdo dnes byl na hřišti, se na sebe může podívat do zrcadla, že tam nechal úplně všechno,“ doplnil Krmenčík v nahrávce pro novináře.

Ten nastoupil za reprezentaci v základní sestavě do soutěžního zápasu poprvé od kvalifikace proti Kosovu (11. 11. 2019), kdy si Češi vítězstvím 2:1 v Plzni zajistili postup na Euro 2020, které se bude hrát až letos. Rok na to odehrál v přípravě poločas v Německu (0:1) a půl hodiny v Lize národů proti Izraeli (1:0).

Na další start čekal až do sobotního večera.

V útoku jste nahradil Patrika Schicka, který nemohl z Německa přijet kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Co jste říkal na nominaci do základu?

Já jsem rád, že tady vůbec můžu být. Navíc jsem dostal po dlouhé době šanci v základu.

Odehráli jste vyrovnanou partii s Belgií, nejlepším týmem žebříčku FIFA, jak vám tahle slova zní?

Hezky. Já osobně jsem si ten zápas moc užil.

A mohli jste i vyhrát. Souhlasíte?

Já myslím, že ano. Když takhle budeme makat jeden za druhého, tak se toho nebojím ani do dalších zápasů.

Přitom v sobotu proti vám stály hvězdy nejtěžšího kalibru. Jak těžké to bylo přímo na hřišti?

(usměje se) Co hráč Belgie, to obrovská persona. Ale myslím, že jsme se jim vyrovnali v bojovnosti a nasazení, což jim dělalo celkem problémy. Myslím, že na šance jsme zvítězili. Škoda, že to tam v závěru ještě jednou nepadlo.

Zastavme se u jednoho hráče a to je Lukaku, který dal za Belgii 36. gól v 31 zápasech. Nebál jste se, že vás ta vyrovnávací branka položí?

To ne, i my jsme pak ještě mohli vstřelit gól. Béřa (Bořil) tam měl šanci, Sukovi (Součkovi) to vytáhli z brankové čáry. Nebál jsem se. Tlačili jsme, hrálo se nahoru dolů. Je to škoda, ale bod bereme. Rozhodně se nemáme za co stydět.

Pomůže vám to zvýšit sebevědomí, když jste sehráli takhle vyrovnaný zápas s nejlepším týmem světa? Navíc ve chvíli, kdy se Euro blíží…

Myslím, že ano. Musíme se takovým týmům vyrovnat bojovností. Vytvořil se tady super tým, makáme jeden za druhého. Musím říct, že po dlouhé době tu máme takhle dobrou partu.