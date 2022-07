Z Helsinek si přivezl porážku 0:1, doma pak vedl 2:0, ale Brazilec Murillo vystřelil finskému celku prodloužení a následné penalty.

Mareš tak posloužil pro plzeňskou Viktorii i jako špion, zástupcům českého šampiona předal vlastní postřehy i materiály od analytiků lotyšského klubu. „Po prvním zápase jsem před stadionem mluvil se (sportovním ředitelem) Danem Kolářem a (asistentem trenéra) Markem Bakošem. S ním jsem si volal i po odvetě,“ popisoval český fotbalista, který v odvetě sice bezpečně proměnil pátou penaltu Rigy, ale vyřazení už neodvrátil.

„Posílal jsem na Viktorku nějaké materiály od našich analytiků, aby byli co nejlépe připravení. Nám to sice k postupu nepomohlo, ale myslím, že jsme na Helsinky byli skvěle připraveni a nebyli jsme horší,“ doplnil Mareš.

Proti Plzni bychom nebyli bez šance, myslí si Mareš. Přiznal zájem Slovácka

„Plzeň je podle mě favorit. Může jí stát v cestě jenom to, že jdou do ostrého utkání rovnou z přípravy. Druhá věc je umělka v Helsinkách. Ale myslím, že tým Plzně a trenér (Michal Bílek) jsou tak zkušení, že si to pohlídají a nebude to pro ně problém. Helsinky nejsou nic extra, co by Plzeň neměla zvládnout,“ pokračoval obránce RFS Riga, kde působí od loňského ledna, pomohl týmu k mistrovskému titulu a triumfu v domácím poháru.

I díky tomu hrál jeho klub v kvalifikaci o Champions League a nechybělo mnoho, aby teď vyzval Plzeň on. „Byli jsme fakt blízko. Mě to mrzí o to víc, když jsem věděl, že bychom měli Viktorku. Ve dvojzápase s Helsinkami jsme nebyli horším týmem, ale postoupil ten šťastnější,“ mínil Mareš.

Za slabinu finského soupeře považuje defenzivu. „V obraně nejsou tak pevní a kompaktní. Myslím, že nehrajou jako jeden tým, spíš to mají postavené na individuálních výkonech,“ popisoval český fotbalista a vypíchl výkon Brazilce Murilla, jenž skóroval v odvetě. „Dělá jim celou ofenzivu. Je na tom technicky skvěle, všechno to sype do vápna, výborně kope i standardky,“ upozornil trojnásobný český reprezentant.

A jak celkově zhodnotil hru HJK Helsinky? „Hrajou na tři vysoké stopery, takže jsou ve standardkách silní. Na druhou stranu v defenzivě nejsou tak dobří, mají mezery v křídlech. Druhý poločas a ke konci zápasu už fyzicky odcházeli, takže myslím, že Plzeň i v tomto směru bude mít navrch,“ vypočítával levonohý fotbalista, kterému po sezoně končí v RFS Riga smlouva, a i když už nějaký čas jedná o jejím prodloužení, nevidí to jako příliš reálné.

PODÍVEJTE SE, kdo bude soupeřem viktoriánů. První cesta povede do Helsinek

Teď v létě o jeho služby projevilo zájem i Slovácko. „V Rize mi dali návrh na prodloužení smlouvy o rok, což neakceptuju, protože když už, tak minimálně na dva roky. Jiný návrh je zase podmíněný ziskem titulu nebo postupem do skupiny Konferenční ligy, kdy by se to automaticky prodloužilo na dva roky. Bavíme se o tom s manželkou. Dcera potřebuje do školky, řeč tady není úplně nejlehčí. Spíš to vypadá, že se budeme vracet blíž domovu,“ naznačil.

Další soupeř? Maribor nebo Tiraspol

Pondělní los další fáze kvalifikací evropských pohárů rozhodl o tom, že pokud fotbalisté Viktorie Plzeň postoupí přes HJK Helsinky, střetnou se ve 3. předkole Ligy mistrů s lepším z dvojice NK Maribor – Šeriff Tiraspol. V opačném případě narazí na poraženého ze souboje v Evropské lize.