„Předtím jsme se sice neznali, ale v Brestu jsme se skamarádili. Chodil jsem mu fandit na fotbal, on na oplátku chodil na házenou. Tím, že jsme tam oba byli bez rodiny, trávili jsme spolu hodně času,“ popisoval Pavel Horák na loňském házenkářském Euru v Rakousku.

Proto se také podivoval nad rychlým koncem českého kouče, který pár dnů po zisku titulu u týmu skončil.

„Ale takhle to v Bělorusku chodí,“ pokrčil rameny.

„Řídí to tam jeden boss, ten si do ničeho nenechá mluvit. Marcel pracoval perfektně, ale snažil se dělat maximum pro svoje hráče. A tím docházelo ke střetům s vedením klubu, protože nešel šéfům na ruku. A to se mu stalo osudným,“ popisoval příčiny Ličkova konce.

A přidal ještě jednu bizarní fotbalovou historku z doby, kdy působil v Brestu. Ještě před triumfem Dynama v lize se spekulovalo o tom, že tým převezme jako trenér slavný Diego Maradona a Lička bude jeho asistentem. Ale na to nikdy nedošlo, i když bývalý argentinský fotbalista v Bělorusku skutečně byl.

„Osobně jsem se s ním nesetkal, viděl jsem jen fotky, všichni o něm mluvili. Vím, že byl na stadionu, přivezli ho v obrovském monster trucku, zamával lidem a brzy šel dělat trenérskou kariéru jinam. Podle mě to byl jen marketingový tah,“ pousmál se Pavel Horák nad neobvyklými praktikami v Dynamu Brest.