„Chtěl bych fanouškům poděkovat za skvělou atmosféru. Dnešním výkonem bychom je chtěli pozvat na další pohárové i ligové zápasy. Pro hráče je vždy lepší, když cítí podporu fanoušků, takže dneska to bylo bezvadné,“ potěšilo Bílka.

Jak byste zhodnotil vítězné utkání?

Máme ohromnou radost, že se nám podařilo postoupit. Myslím si, že zaslouženě. Začátek zápasu nebyl jednoduchý, protože soupeř měl vyloženou šanci, kterou neproměnil. Gólem na 1:0 jsme se uklidnili a naše hra měla velmi dobrou kvalitu. Celý zápas jsme hráli velmi dobře, byli jsme produktivní, měli jsme další šance, dobře jsme kombinovali a drželi jsme míč. Utkání se nám povedlo. Kromě jedné šance hostů jsme byli v obraně pevní. Vstřelili jsme pět krásných branek a další situace jsme mohli proměnit.

Před zápasem jste říkal, že budete spoléhat na standardní situace. Z nich jste vstřelili dva góly.

My se soustředíme nejen na naše standardky, ale i soupeřovi. V Helsinkách z nich domácí hodně hrozili. Teď měl soupeř méně standardek a ty jsme ubránili. Kalvi a Syky je výborně kopou a máme hráče, kteří mají výborný výběr místa a dovedou se prosadit. Hodně se na standardky soustředíme, protože víme, že nám mohou v zápasech pomoct.

Ulevilo se vám po postupu do dalšího předkola?

Je to jednoznačně určitá úleva. Pokud bychom nezvládli tyto dva zápasy, dostali bychom se do problémů a pod velký tlak. Teď je před námi další výzva, máme něco jistého, což je super, ale chceme v zápasech proti Tiraspolu uspět. K tomu musíme předvést výkon jako dneska.

Defenziva pracovala výborně…

Trochu jsme změnili postavení středové řady. Chtěli jsme držet pozice vedle sebe, protože ve Finsku jsme přebíhali, čehož soupeř využíval a přenášel těžiště hry na druhou stranu hřiště. Teď jsme tomu zabránili. Změna bránění ve středu pole byla ku prospěchu, protože se soupeř nedostával tak lehce do nebezpečných situací před naší brankou.

Ve třetím předkole Ligy mistrů vás čeká Tiraspol. Je to horší varianta než Maribor?

Asi jo. Tiraspol hrál v minulé sezoně velmi dobře. Nyní tam proběhly změny, v kádru je hodně cizinců. Čeká nás zase nesmírně těžký zápas.

Kalvach a Sýkora hráli výborně. Souhlasíte?

Kalvi odehrál zápas velmi dobře. Ostatně jako ty předešlé. Je velmi důležitým hráčem, má velmi dobrou kopací techniku, jeho fotbalové myšlení je pro soupeře nečitelné a naší hře dodává klid. Také Bucha odehrál skvělý zápas. Sýkora předvedl velmi dobrý výkon. Ale nechci mluvit o jednotlivcích, protože celý tým pracoval výborně a všichni předvedli vynikající výkon. Samozřejmě i pro Sýkoru je výborně, že dvě branky dal a jednu připravil. Je to ofenzivní fotbalista a od nich si přejeme produktivitu. Myslím si, že mu dnešní produktivita mu pomůže.

Gólově se prosadil střídající Kliment…

Myslím si, že pro střídající hráče bylo příjemnější a jednodušší, že naskočili do zápasu, který byl dobře rozehraný a prakticky rozhodnutý. Pro Honzu Klimenta je dobře, že se střelecky prosadil. Matej Trusa měl také jednu brankovou příležitost, Venca pilař byl taky nebezpečný pro soupeřovu branku, Holas krásně nacentroval na Klimentovu branku. Jsem rád, že se do hry zapojil po těžkém zranění Filip Kaša.