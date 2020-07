Rezerva plzeňské Viktorie si zpestřila dlouhé čekání po konci uplynulého ročníku třetí ligy účastí v Letní lize, v němž změřila síly s dalšími pěti celky z české fotbalové ligy.

Svěřenci trenéra Pavla Fořta v silné konkurenci rozhodně nezklamali a skončili v turnaji na druhém místě před Táborskem.

„Co se týče výkonů, byly tam horší zápasy, které se střídaly s těmi lepšími. Byla to ale součást přípravy na další sezonu. Zvládli jsme to důstojně. Ještě do posledního zápasu jsme hráli o první místo, ale bohužel to nevyšlo. Po zápase jsem ale klukům poděkoval za prezentaci klubu i za to, jak vystupovali na hřišti i mimo něj. Myslím si, že jsme udělali klubu dobrou vizitku,“ potěšilo plzeňské kouče Pavla Fořta, který uvítal, že se béčko Viktorie zúčastnilo letního turnaje.

„Byl to výborný nápad! Ještě se hrálo pro dobrou věc, takže jsme to jenom uvítali. Benešovu musíme poděkovat za organizaci. Po této stránce vše klaplo tak, jak mělo,“ neskrýval nadšení z Letní ligy lodivod Západočechů.

MLADÍCI PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPILI

Velká porce zápasů dala Pavlu Fořtovi šanci vyzkoušet nové varianty a otestovat hráče, které čeká v nejbližší době přechod do dospělé kategorie.

„Samozřejmě jsme zkoušeli kluky z U19, kteří mohou potenciálně hrát za béčko, nebo se do něj rovnou přesunout. Vždy na ně koukáme, jak na tom jsou. U chlapů mají větší zátěž, tak ji zároveň musíme korigovat. Ani jeden z nich nezklamal, ba naopak. Třeba Adam Pešek se k nám přesunul natrvalo. Vyzkoušeli jsme i další kluky z dorostu, kteří ukázali, že jsou schopní to zvládnout,“ těšilo bývalého obávaného útočníka plzeňské Viktorie nebo Slavie či francouzského Toulouse.

Mladí hráči navíc mohli sbírat zkušenosti od ostřílených borců z A týmů, kteří pravidelně doplňovali rezervní celek.

„Hráči viděli, že přišli kluci, co hráli nebo hrají ligu. Přínos je v tom, že přijde kvalita a mladí kluci vidí minimální úroveň, na kterou se musí dostat, aby mohli hrát ligu. Můžou se jen učit. Pro příklad uvedu Adama Hlouška. Utkání, do něhož nastoupil, jsme sice prohráli, ale celé to odmakal, zastával se hráčů u rozhodčího. Totální profík, to je příklad pro mladé,“ chválil ostříleného levého obránce Pavel Fořt, který prozradil i to, co čeká jeho svěřence v letním období.

„Kluci mají ještě volno, aby si odpočinuli po náročném programu. Pak už to budeme ladit na další sezonu. Čekají nás zajímavé zápasy s dobrými soupeři. Kluci se budou moci ukázat a uvidíme, jak to bude fungovat. Začínáme trénovat 14. července. Následně máme v plánu dvoufázové tréninky, čeká nás pětidenní soustředění v Písku.