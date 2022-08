Co vám první zápas ukázal, na co si musíte dát nejvíc pozor?

Tiraspol má vepředu velmi rychlé hráče, dobře technicky vybavené. Nedělá jim problém hrát jeden na jednoho, nesmíme jim dát prostor, aby chodili do soubojů. Musíme hrát pozorně do defenzivy, přistupovat k nim a držet je co nejdále od naší brány. A po zisku balonu jít rychle nahoru.

Tudy tedy podle vás povede cesta k úspěchu?

Jestli chceme pomýšlet na dobrý výsledek, musíme zopakovat výkon z prvního zápasu, který se nám povedl. Ukázalo se, že i když má soupeř kvalitu, tak pokud plníme, co si řekneme, jsme schopní eliminovat jejich největší sílu a to je ofenziva. Musíme hrát pozorně do defenzivy, ale chceme si vytvářet i gólové příležitosti, střílet na branku.

Kdo jsou šerifové z Tiraspolu? Gólman z Ghany i „Slovák“ z Pohronie

A díky tomu jste si přivezli nadějnou výhru 2:1, co to znamená pro úterní odvetu v Plzni?

Máme obrovskou šanci, výsledek z prvního zápasu nás postavil do dobré výchozí pozice. Ale jsme teprve v poločase. Vůbec nepůjdeme do utkání s tím, že jsme v nějaké výhodě, i když výsledek prvního zápasu je skvělý, pořád to nic neznamená.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Jste v podobné pozici jako minule s Helsinkami, odkud jste si také přivezli výhru 2:1. Pomůže vám nějak tahle zkušenost?

Bude to úplně jiný zápas. Tiraspol je kvalitnější soupeř, takhle jednoduchý průběh tentokrát nelze čekat.

V minulém zápase s Pardubicemi jste v poločase přešel z rozestavení 4-4-2, které vám přineslo úspěch v prvním zápase s Tiraspolem, k obvyklejším 4-5-1. Máte už jasno, jak budete hrát doma?

Jsem rozhodnutý, ale nejdřív se to dozvědí hráči. Ale jsem rád, že jsme schopní měnit rozestavení.

Zápasy jdou v rychlém sledu, je vůbec prostor něco natrénovat?

Máte pravdu, moc toho nestihneme, program je náročný. Ale jsme za to rádi, přáli jsme si hrát poháry. A myslím, že i kluci radši hrajou ostré zápasy než trénujou.

Přesto je asi zápas s Tiraspolem výjimečný. Jakou náladu cítíte z týmu, odhodlání nebo spíš napětí?

Jak jdou zápasy rychle za sebou, kluci ani nemají čas myslet na to, co nás čeká za dva dny. Ano je to pro nás důležitý zápas, pro celý klub. Věřím tomu, že uděláme další krok, abychom si splnili naše přání a to je zahrát si Ligu mistrů.

V minulých zápasech jste si pomohli góly po standardních situacích. Budete na ně spoléhat i tentokrát?

Standardky by měly být naší zbraní, hodně se na ně soustředíme. Poměrně dobře je zahráváme, prosazujeme se z nich. Je to něco, čím bychom mohli bodovat.

Těší vás, jak zapadl Jan Kliment? Dává góly, čekal jste, že bude takhle brzy přínosem?

Přicházel s tím, že bude dávat góly, očekáváme je od něho. Jsem rád, že se střelecky prosazuje hned v úvodu, my jeho góly potřebujeme. Je to dobré i proto, že se posiluje i jeho sebevědomí. Každým zápasem se zlepšuje.

Zato gólman Staněk si drží vysokou formu dlouhodobě…

Já si myslím, že všichni drží formu z minulé sezony. Jindra je pro nás velmi důležitý hráč. Podrží nás v době, kdy to potřebujeme. Spoléháme se, že opět podá skvělý výkon.