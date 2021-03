Lvíčata jdou do boje. Plzeňská stopa na fotbalovém Euru do 21 let

Ve středu začíná mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let. Ve výběru trenéra Karla Krejčího jsou i tři viktoriáni - Pavel Bucha, Pavel Šulc a Dominik Janošek, jenž hostuje ve Zlíně. Český tým vstoupí do šampionátu středečním zápasem ve slovinském Celje. Na stadionu klubu, který vede český kouč Jiří Jarošík, se pak lvíčata utkají ještě s domácím Slovinskem (27. března v 18 hodin) a Španělskem (30. března od 20.45).

Předchozí 1 z 14 Další Záložník Viktorie Plzeň Pavel Šulc na pondělním tréninku v pražské Uhříněvsi. Dvacetiletý záložník patří k nejmladším členům českého výběru. Zdroj: FAČR Mladý plzeňský fotbalista bude v jednadvacítce i v příštím kvalifikačním cyklu, to už by mohl patřit k lídrům týmu. Zdroj: FAČR V kvalifikaci patřil Dominik Janošek, kmenový hráč Viktorie Plzeň, k nejvytěžovanějším hráčům. Proto nemohl chybět ani ve výběru na Euro, v pondělí si zatrénoval v pražské Uhříněvsi. Zdroj: FAČR Také Krejčího asistent Jiří Kohout prošel mládežnickými družstvy plzeňské Viktorie, teď je v lize asistentem Davida Horejše v Českých Budějovicích. Zdroj: FAČR Takhle pálí mladý plzeňský záložník Pavel Bucha, který v kvalifikaci vstřelil postupový gól v Řecku, předtím zařídil i vítězství v Chorvatsku. Zdroj: FAČR A takhle bojoval talentovaný viktorián na pondělním tréninku v pražské Uhříněvsi. Zdroj: FAČR A takhle jako by vyhlížel prvního soupeře na malém Euru ve Slovinsku. Tím budou ve středu od 18 hodin Italové. Zdroj: FAČR Do slovinského Celje se vydali z ruzyňského letiště nejen fotbalisté Dominik Janošek, Pavel Šulc a Pavel Bucha, ale i kondiční kouč plzeňské Viktorie Michal Rukavička. Zdroj: FCVP V úterý večer už si mladí čeští fotbalisté zatrénovali v dějišti šampionátu, základní skupinu odehrají ve slovinském Celje. Zdroj: FAČR Na trénink v Celje bedlivě dohlížel trenér Karel Krejčí, který v roce 2016 dovedl plzeňskou Viktorii k mistrovskému titulu. Předtím byl v úspěšné éře asistentem Pavla Vrby. Zdroj: FAČR A současně s tím spřádal plány, jak zaskočit favorizované Italy. "Nic konkrétního po mně nechtějte, zvlášť v dnešní době. Člověk si to může všechno v hlavě malovat a covid to pak změní," narážel kouč českého výběru na fakt, že den před zápasem prošli jeho svěřenci dalšími testy na koronavir. Zdroj: FAČR Dominik Janošek už v úterý večer také vyběhl na stadion ve slovinském Celje. V kvalifikaci dal záložník Viktorie, jenž hostuje ve Zlíně, dva góly do sítě San Marina. Schoval si nějakou branku i na závěrečný turnaj? Zdroj: FAČR Kvůli účasti na mistrovství Evropy Janošek v zimě měnil dres. Hostování z Plzně do Mladé Boleslavi změnil na pobyt ve Zlíně (na archivním snímku proti Spartě v souboji se spoluhráčem z národního týmu Ladislavem Krejčím) a vyplatilo se. Teď už je v Celje. Zdroj: Fastav Zlín Trenérský štáb. Kouč Karel Krejčí (zprava) se svým asistentem Jiřím Kohoutem a trenérem gólmanů Ladislavem Maierem na stadionu ve slovinském Celje. Zdroj: FAČR