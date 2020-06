Na první vítězství v Českém poháru zavzpomínal tehdejší kapitán Škody Plzeň František Plass.

„V semifinále se utkalo áčko Sparty s jejím béčkem. A rezerva vyhrála, tak se s námi střetla ve finále,“ vybavil si František Plass v rozhovoru pro web Viktorie Plzeň.

Škodovka porazila ve čtvrtfinále 1:0 NHKG Ostrava a v semifinále vyhrála 5:4 na penalty nad Jabloncem nad Nisou.

První finálový zápas na západě Čech skončil 1:1.

O měsíc později, 9. června 1971, na hřišti Sparty Praha B dopadl duel nerozhodně 3:3. Po penaltách to bylo 5:5, a tak vítěze musel rozhodnout los.

„Tehdy bývalo zvykem, že rozhodčí hodil korunou a nám padla mnou vybraná strana mince, a proto jsme vyhráli,“ vzpomínal Plass.

Takové určení vítěze fungovalo i na evropské úrovni.

„Brali jsme to tak, jak to bylo. Dneska by to bylo nepředstavitelné, ale tehdy to zvláštní nebylo. V současnosti na to vzpomínáme s legrací,“ vyprávěl tehdejší kapitán plzeňské Škody.

„Vítězství bylo příjemné. Po losu jsem zvedl ruce a diváci, kteří nám fandili, jásali,“ uvedl František Plass.

Zdroj: Foto: Škoda PlzeňVe finále Československého poháru Škodovka nestačila 1:2 a 1:5 na mistra ligy z Trnavy.

I tak se Plzeň katapultovala do Poháru vítězů poháru.

„To, že nám los přisoudil Bayern Mnichov, jsme se dozvěděli od vedení klubu. Bylo to milé překvapení,“ vyprávěl bývalý československý reprezentant.

Druholigová Škodovka proti německému gigantovi, v jehož kádru hrála drtivá většina fotbalistů v národním mužstvu. „Takže nebyla nějaká šance na postup, ale diváci si takového soupeře zasloužili, protože jich na ligové zápasy chodilo hodně. Na Bayern jich přišlo třicet tisíc,“ tvrdil Plass.

První utkání v Plzni Škodovka prohrála pouze 0:1. „Obstáli jsme. Nastřelil jsem dvě tyče a břevno. Müller nám pak do branky došoural míč,“ mrzelo Plasse.

Odvetný zápas v Německu Plzeň prohrála 1:6. „Na půdě Bayernu už to bylo těžké, i když jsme si před soupeřem nesedli na zadek,“ dodal.

„Pro všechny v Plzni to byl zážitek, protože pamětníci na oba zápasy vzpomínají dodnes,“ těší legendu plzeňského fotbalu Františka Plasse.

Finále Plzeň – Sparta B

Finále: Škoda Plzeň – Sparta Praha B 1:1 a 3:3, PK 5:5, losem Plzeň.

Plzeň 5. 5. 1971, branka Plzně: Kamír. Plzeň: J. Čaloun – Sudík, Brusnický, Knesl, Michálek (Hoffman), Štrunc, Kamír, Süss, Plass, I. Bican, Hoffman (Ziegler). Trenér J. Rubáš.

Praha 9. 6. 1971, branky Plzně: Hoffman 2, Süss. Plzeň: J. Čaloun – Sudík, Knesl, Brusnický (Štrunc), Špinka, Süss, Kamír (Bachner), Hoffman , I. Bican, Plass, Ziegler. Trenér: J. Rubáš.

Vzpomínka na poslední finále: Petrželovo penaltové prokletí

Naposledy se Viktoria se Spartou v poháru střetla ve finále v roce 2014.



Zápas, který se hrál před šesti lety v pražském Edenu, mají dodnes jistě všichni viktoriáni v živé paměti. Plzeň tehdy vedl Dušan Uhrin ml., který po odchodu Pavla Vrby k reprezentaci usedl na plzeňskou lavičku.

V lize byla Viktoria daleko za Spartou, i když bezpečně hájila druhé místo. Ale v poháru České pošty, tak se tehdy jmenoval, bylo k triumfu blízko, tak blízko…

Zdroj: Foto: fcv/L. Nussbauer



Plzeň vedla od 74. minuty když střelu Řezníka po rohovém kopu tečoval do vlastní sítě Švejdík.

Výborný zápas hrál tehdy Petržela, čtyři minuty před koncem udělal kužely ze sparťanských obránců, jenže pálil nad. A pak to přišlo.

Zápas už se blížil ke konci, když sparťan Krejčí centroval, a právě Petržela zasáhl balon ve skluzu nešťastně rukou. Sudí Zelinka odpískal ruku a z ní Hušbauer vyrovnal. Neprodlužovalo se, na řadu přišly rovnou penaltya nervydrásající rozstřel se rozhodl až v desáté sérii.

A opět hrál hlavní roli nešťastník Petržela. Už když si bral balon, bylo vidět, že si nevěří. Smolný moment ze závěru zápasu otřásl jeho psychikou.

A také ano, selhal. A když pak Kadeřábek svůj pokus proměnil, po vítězství 8:7 se radovala Sparta. Petrželu pak spoluhráči dlouho utěšovali, marně… Pro mnoho viktoriánů je tenhle zápas dodnes noční můrou. Pro Petrželu, který momentálně kope za 1. FC Slovácko, zvlášť.

„To bylo hodně smutné a bolestné, nerad na to vzpomínám. Pro mě je to celoživotní strašák,“ vzpomínal David Limberský, věrný Petrželův parťák, v březnovém rozhovoru pro Deník.

„A co teprve pro Milana Petrželu, který v poslední vteřině zahrál ve vápně rukou, Sparta vyrovnala a on pak ještě nedal penaltu… Ale všechno zlé je pro něco dobré, asi je dobře, že jsem si zažil i tu druhou stránku,“ dodal jeden z pamětníků v současném kádru Viktorie.

Kromě něho a Řezníka u toho byli na hřišti ještě Hořava, Kovařík, Hejda a Hubník. Za Spartu hrál tehdy třeba Dočkal, na lavičce byl stoper Brabec.

Zajímavost

V dresu pražské Sparty tehdy nastoupil Matěj Hybš, jenž po sezoně přestupuje z Liberce do Viktorie Plzeň. Ale u penaltového rozstřelu už nebyl, v 77. minutě ho střídal Roman Bednář. Sparta po vedoucí brance Řezníka vsadila vše na útok a nakonec se jí to vyplatilo. Teď poprvé dostane v tuzemském poháru plzeňská Viktoria příležitost k odplatě. Semifinále MOL Cupu se hraje zítra od 20.15 na Letné.