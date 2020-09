Jihočeský nováček má ve svém kádru řadu ostřílených hráčů z vyšších soutěží a prokazuje, že by se měl pohybovat na předních příčkách tabulky.

Plzeňané sice do utkání dobře vstoupili, když se rychle prosadil Provod, ale následně hostující Vysušil dvěma góly otočil zápas.

Ve druhé části však střelec Lomu putoval po druhé žluté kartě předčasně do sprch a hned vzápětí dlouhý nákop gólmana Suchého uklidil hlavou do branky Zoubek. Petřínu to stačilo nakonec na bod, protože Lom byl úspěšnější v penaltovém rozstřelu.

„Lom nahradil v divizi Čížovou se vším všudy. Každý se sice ptá, kde to vůbec je, ale v kádru má hodně zkušených hráčů, kteří prošli třetí ligou. Věděli jsme proto, že nás čeká těžký soupeř, což se potvrdilo,“ uznal trenér Petřína Radek Vodrážka kvalitu soupeře, který se musel obejít bez své hlavní persony, záložníka Jana Šimáka.

„Spíše nám to ublížilo, že nehrál. Místo něj tam nastoupil běhavější hráč, s nímž jsme měli možná i větší problémy,“ vysvětloval petřínský kouč, jemuž udělala radost vyrovnávací branka.

„Víme o tom, že Suchý hraje nohama výborně, což potvrdil, když našel z půlky hřiště přesně Zoubka. Po vyloučení soupeře jsme měli tlak, ale bohužel nám tam nic nespadlo,“ mrzelo Radka Vodrážku.

Právě koncovka je to, co plzeňský tým nadále trápí.

„Stále potřebujeme sedm, osm šancí na dva góly. Potýkáme se s tím stále, hledáme kanonýra. Sázíme hodně na Máru Vohrnu, který sice herně je na tom dobře, ale soupeři o něm vědí a dobře si ho hlídají. Proti Lomu měl dvě vyložené šance, ale bohužel je neproměnil,“ řekl smířlivě lodivod Petřína.

Se vstupem do sezony může být přesto spokojený. Jeho týmu patří po pěti odehraných kolech pátá příčka.

„Kromě druhého poločasu s Jindřichovým Hradcem jsme předvedli dobré výkony a získáváme i body. Snad v tom budeme nadále pokračovat,“ přeje si Radek Vodrážka.