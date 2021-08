Lístky na pohár stále ještě jsou. Přijďte nás podpořit, vzkazuje Hejda

Už ve čtvrtek od 19 hodin čeká fotbalisty Viktorie Plzeň odveta 3. předkola Evropské konferenční ligy proti velšskému The New Saints. A vstupenky na pohárovou odvetu jsou stále v prodeji, do hlediště opět může až 7 000 diváků.

Ve Walesu nastoupil Lukáš Hejda s kapitánskou páskou k 250. zápasu v dresu plzeňské Viktorie a 50. utkání v evropských pohárech. | Foto: Foto: fcv/Jan Kubíček

Zakoupit vstupenky lze v pokladnách za severní věží Doosan Areny ještě dnes od 9 do 17 hodin, či on-line na webu Plzeňské vstupenky. Jsou opět ve čtyřech kategoriích – 300, 270, 230 a 200 Kč. V den zápasu pak budou lístky k mání jen do 15. hodiny. „Je to pro nás nesmírně důležitý zápas. Doufám, že přijdete v hojném počtu,“ vzkázal fanoušků plzeňské Viktorie kapitán Lukáš Hejda. Zdroj: Vimeo „Chtěl bych vyzvat i naše kotelníky, aby dorazili a podporovali nás. Budeme vás moc potřebovat,“ doplnil Hejda. Jako pro každý zápas evropských pohárů jsou vyblokována místa v sektorech S8 a T9 na protilehlé tribuně a celé sektory C a D na hlavní tribuně. Bližší informace o prodeji vstupenek a podmínkách účasti na zápase najdete na www.fcviktoria.cz. (zs, fcv)