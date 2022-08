Ten den už se Doosan Arena oblékne do hávu Ligy mistrů, před zápasem zazní i hymna prestižní soutěže.

„Doma je to vždycky úžasné a daří se nám. Znovu se to potvrdilo, byl plný stadion a fanoušci byli skvělí. Moc se těším na zápas play-off, protože jsem ho ještě nikdy nehrál. Věřím, že to můžeme zvládnout a dosáhnout našeho cíle – společně oslavit postup do Ligy mistrů,“ burcuje diváky Lukáš Kalvach.

„Jsme dva zápasy od obrovského úspěchu, který si neskutečně přejeme a bojujeme o něj,“ doplnil ho plzeňský trenér Michal Bílek.

Jako první mají jako vždy možnost nákupu vstupenky, které jsou opět rozděleny do čtyř kategorií, držitelé permanentek na sezonu 2022/2023. Pro ně začíná předprodej už dnes hodinu po poledni na pokladnách za severní věží Doosan Areny.

Svoje místa mají rezervovaná do pondělí, navíc si mohou vstupenky na domácí zápas s Karabachem pořídit za zvýhodněnou cenu – 330, 470, 590 a 710 Kč.

Volný prodej pak začne v úterý 16. srpna ve 13 hodin na pokladnách Doosan Areny, online na webu Plzeňské vstupenky, a také na jejích prodejních místech. Jedna osoba si může zakoupit maximálně pět vstupenek. Cen y pro volný prodej jsou 420, 590, 740 a 890 Kč. (zs, fcv)