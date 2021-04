A nejspíš tomu tak bude i v dnešním dohrávce 24. kola FORTUNA:LIGY, k níž přijede do Štruncových sadů Zlín.

Procházka se tak vrátí do míst, odkud vylétl do fotbalového světa, a proti bude stát mimo jiné i Limberský.

Spolu strávili ve viktoriánských barvách mládežnická léta. V zimě 2002 si potom oba teenagery trenér Zdeněk Michálek vytáhl do áčka, o necelý rok mladší Procházka šel rovnou z dorostu, Limberský měl za sebou podzim v béčku a civilní službu.

Na konci téže sezony se radovali z postupu do nejvyšší soutěže. Plzeňská Viktoria tehdy druhou ligu dohrávala v Rokycanech, kousek odsud Procházka pochází a jeho mladší bratr Jan tam dodnes hraje divizi.

I ligovou premiéru si pak už pod trenérem Františkem Ciprem odbyli ve stejném zápase. Plzeňská Viktoria doma 2. srpna 2003 prohrála se žižkovskou jmenovkyní 0:2. Limberský střídal v poločase Tomáše Kučeru a Procházka dvacet minut před koncem zlínského rodáka Jana Zakopala.

„Všichni z toho mančaftu už dávno skončili. Jen Venca Procházka ještě hraje ligu,“ vyprávěl David Limberský před dvěma lety na letním soustředění v Rakousku.

A platí to stále.

On sám dokonce nedávno překročil hranici 400 ligových zápasů. Procházkovi jich ke stejné metě chybí devatenáct. Zatímco Limberský, až na jednu sezonu ve Spartě, sbíral starty výhradně v plzeňském dresu, Procházka hrál i za Slovácko, Mladou Boleslav, Ostravu a od loňského léta je ve Zlíně.

V Plzni se jejich cesty po první ligové sezoně rozešly, když Limberský zamířil na angažmá do italské Modeny, aby se pak znovu potkali a v letech 2013 a 2015 pomohli Viktorii k titulům. V lednu 2016 pak přestoupil Procházka do tureckého Osmanlinu a po návratu už se do Plzně vracel jen jako soupeř. Nejprve s ostravským Baníkem a teď se Zlínem.

Možná naposledy.

Po sezoně mu končí smlouva, stejně jako Limberskému v Plzni.

Potkají se ještě někdy na ligovém trávníku? Ať už jako soupeři, či spoluhráči.