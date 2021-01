„Musíme odčinit ten zpackaný podzim,“ prohlásil David Limberský v rozhovoru pro klubový web před startem jarní části ligy.

Do ní vkročí viktoriáni v neděli od 16 na hřišti Příbrami, kterou vede Pavel Horváth. Jeden z hlavních strůjců největších úspěchů plzeňského fotbalu. A Limberského velký parťák.

V kariéře jste toho zažil už hodně, ale takhle krátkou zimní přestávku jste asi ještě neměl. Jaké to bylo?

Spíš bych řekl, že to byla taková delší reprepauza. První týden byl hodně ostrý. Ale pak už jsme ladili formu na jaro. Jsem rád, že se do toho můžeme hned pustit a odčinit ten zpackaný podzim.

Takže vám to vyhovovalo víc než obvyklá dlouhá zimní příprava?

Stoprocentně, já bych nejradši hrál celý rok. (úsměv) Po každé pauze se hůř dostávám do tempa. Čím kratší přestávka, tím lepší pro mě.

Ale nemůže ta krátká pauza poznamenat vaši fyzickou připravenost?

Já myslím, že tréninky mají pořád velké tempo. Teď je jen na nás, abychom tu tvrdou přípravu dokázali lépe přenést do zápasů, abychom je vyhrávali. Připravení jsme dobře, na to se nemůžeme vymlouvat. Je to jen na nás.

V neděli začínáte v Příbrami, kterou trénuje Pavel Horváth, a je tam i Jan Rezek. Těšíte se na setkání s bývalými parťáky z Viktorie?

Jasně, jako na každý ligový zápas. Bude to zajímavá konfrontace. My potřebujeme odčinit špatný podzim a vystartovat do jarní části vítězně. Uděláme všechno pro to, abychom si odvezli do Plzně tři body. A na kluky se samozřejmě těším.

Bude to pro vás osobně speciální zápas?

Proti Rézovi (Jan Rezek) už jsem hrál dost zápasů. Ale proti Horvimu to bude premiéra, takhle jsme se ještě na hřišti nepotkali, on jako trenér Příbrami a já hráč Plzně. Uvidíme, co na nás ten kulišák vymyslí. (úsměv) Věřím, že šťastnější a lepší v zápase budeme my.

Asi potvrdíte, že nic jiného než vítězství v Příbrami neberete? Jen tak můžete začít stoupat ligovou tabulkou vzhůru…

Jasně, asi je to tak. Ale já bych to nechtěl hrotit. Žádná silná slova nechci používat. To na hřišti musíme odevzdat sto procent.