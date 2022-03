Máte při tom všem pořád ještě čas na fotbal?

Musí být, i když je pravda, že teď jsem byl hodně rozlítaný. Ale fotbal je pro mě pořád priorita. Naučil jsem se mít harmonogram, co je potřeba udělat, kde musím být. Většinou dopoledne se věnuji soukromým aktivitám, po druhé hodině už vyrážím do Domažlic.

A chce se vám vůbec ještě trénovat? Je náročné to skloubit?

Hodně. Měl jsem i lehké zdravotní problémy, občas jsem vynechal i přípravný zápas, ale odtrénoval jsem všechno. Myslím, že na jaro jsem nachystaný dobře.

Motivaci stále ještě máte?

Je pravda, že se to ve mně trošku pere. Dojíždění do Domažlic je dost, ale jakmile vyběhnu na hřiště, je to zapomenuto, chci vyhrávat. Slíbil jsem, že tuhle sezonu dám, chci klukům pomoct. O motivaci máme postaráno, chceme být co nejvýše. I když výsledky v přípravě byly jak na houpačce, tým má velkou kvalitu.

Takovou, že by se mohl poprat i o postup do druhé ligy?

Takhle úplně bych to nevykřikoval. Ale chceme být v tabulce nahoře, pokud možno co nejvýše. A když se šance na postup naskytne, určitě o ni zabojujeme.

Jak si podle vás Domažlice stojí v hierarchii klubů ČFL, co se týče zázemí a podmínek?

Řekl bych, že hodně vysoko, ne-li úplně nejvýš. Až na to, že v zimě musíme trénovat na umělce, tak je všechno perfektní. Určitě špička třetí ligy. A teď je to jen na nás, abychom to přetavili ve výsledky a skončili co nejvýše.

A druhá liga? Je to reálné?

Majitel klubu pan Ticháček je ambiciózní, i finančně je na tom dobře. Myslím, že by i tu druhou ligu dal. Ale nevím, nakolik je vyhovující stadion, zázemí, co na to ostatní kluci. Většina z nich chodí do práce, bylo by těžké to skloubit. Ale on je pro fotbal hodně zapálený, když by se do toho pustil, dokázal by to. Uděláme všechno proto, abychom byli v tabulce co nejvýše, pak to bude na vedení.

Ptal jsem se právě i s ohledem na to, že spoluhráči mají zaměstnání…

Jo, už jsem to říkal dříve, že před nimi smekám. Já bych to nedal. Ve tři, ve čtyři to zapíchnou v práci a jedou na trénink do Domažlic. Klobouk dolů před nimi. Pak je mi i blbé po nich řvát, když něco zkazí a já vím, že mají za sebou šichtu v práci. (úsměv) Mají můj velký respekt.

Cítíte ten respekt i opačně, že vás mají za jakéhosi mentora?

To byste se asi musel zeptat spíš v kabině. Ale bylo by divné, kdyby to tak nebylo. Vnímám, že se snaží plnit, co jim říkám. I když někdy to jde lépe, jindy hůře.

Bylo pro vás těžké v tomhle směru přepnout?

Začátek sezony jsme měli skvělý, soupeře jsme válcovali. Až pak se to zadrhlo, ztrát je tam moc. Na tom musíme zapracovat, to nás sráží. Kolikrát jsme většinu zápasu lepší, ale zbytečnou ztrátou povolíme soupeři gól.

Jak koušete, že místo Španělska jste měli soustředění v Podveském Mlýně? Místo na Spartu jedete do Rakovníka?

(usměje se) To soustředění bylo dobré, na podmínky třetí ligy skvělé. S tím jsem srovnaný, už mi bude 39 let, třetí liga je akorát. Jsem šťastný, že jsem v Domažlicích.

Mimo Plzeň jste nebýval příliš oblíbený, dávají vám to soupeři někdy pocítit?

Musím přiznat, že jsem to čekal horší. Najdou se jednotlivci na hřišti i v hledišti, ale myslím si, že mě všude rádi vidí. Čekal jsem, že mě bude chtít někdo sundat, ale zatím se to nedaří.

A co vaše role v plzeňské Viktorce? Změnila se nějak?

Jsem v hodně úzkém kontaktu s panem Šádkem. Ale spíš, jak já říkám, jako externí pracovník. Viktorce to funguje, není třeba do toho zasahovat. Uvidíme časem, jestli dostane moje role oficiálnější punc. Takhle mi to vyhovuje. Navíc mě teď baví role mediálního experta v televizích.

Vyžaduje to speciální přípravu?

Ne, jdu do toho z voleje. Snažím se popsat, co vidím. Nejsem takový expert, který by si vytáhl statistiky. Spíš komentuju dění.

V Domažlicích máte i parťáka Ondru Vaňka. Lákal jste ho vy?

Samozřejmě, že kdybych tam nebyl, nepřijde. Chtěl ještě hrát, fotbalem se bavit. Já jsem mu říkal, že je to dost náročné. Je s majitelem klubu domluvený, ale nejdřív musí být zdravotně fit.