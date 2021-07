/ROZHOVOR/ Ten pocit v kariéře zatím zažil David Limberský pouze jednou, když v srpnu 2007 přijížděl do Štruncových sadů jako hráč pražské Sparty. Tehdy skončil zápas druhého kola bezbrankovou remízou, teď zkušený fotbalista nastoupil proti plzeňské Viktorii, v jejíž barvách strávil podstatnou část kariéru, v dresu Jiskry Domažlice.

Limberský proti Viktorce. Byl to zvláštní pocit, uznal bek | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Do třetiligového týmu přestoupil poté, co ukončil profesionální kariéru. Neodolal vábení svého kamaráda Pavla Vaigla, který na Chodsku trénuje. „Byl to zvláštní pocit, i když šlo jen o přátelák,“ vyprávěl David Limberský po utkání, které skončilo vítězstvím favorita 4:2.