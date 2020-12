Ale dobře ví, že vyhráno zdaleka nemá.

„Jedna výhra moji pozici nijak nemění. To pro klub s takovými ambicemi není měřítko,“ reagoval po vítězství nad Teplicemi.

„Jsem však rád, že jsme na naše předchozí neúspěchy správně reagovali. Nyní ale musíme okamžitě přepnout na ještě vyšší level. Potřebujeme mít za sebou vítěznou sérii,“ pokračoval kouč Guľa.

Zdá se, že v Plzni si velmi dobře uvědomují vážnost situace, viktoriáni i teď ztrácejí devět bodů na vedoucí Slavii, která má navíc odložený zápas ve Zlíně k dobru.

Ale důležité je, že se Guľovi a jeho týmu podařilo zastavit výsledkovou mizérii, teď však potřebují v nastoleném trendu pokračovat.

„Byli jsme hladoví po vítězství,“ připustil i nejzkušenější viktorián David Limberský. „Ten tým má obrovskou kvalitu, i když jsme předchozí zápasy nezvládli, chceme být v horní patrech tabulky,“ naznačil, že v Plzni nehodlají z vysokých ambicí nijak slevovat.

Výsledek a výkon proti Teplicím, i když je třeba uznat, že byly notně oslabené, jsou dobrým znamením.

„Ale jak se říká: jedna vlaštovka jaro nedělá. Teď jedeme s pokorou na Slovácko. A potřebujeme zase výhru,“ připomněl David Limberský, který se také zapsal mezi střelce zápasu, v 82. zvyšoval na 6:0.

"Letělo to z 30 metrů do víka, gólman bez šance, skvělá rána, dělo,“ vtipkoval 37letý fotbalista v rozhovoru pro klubový web. „Popravdě to trochu zaplavalo a gólman měl asi horší výhled. Něco už jsem zkoušel i v první půli, ale to jsem se trošku vyplašil a letělo to na druhou stranu na tribunu, to se moc nepovedlo. Ale je dobře, že jsme byli aktivní střelecky, napadaly nám tam góly a zvedlo se nám sebevědomí,“ usmíval se Limberský.

Už v neděli čeká viktoriány výjezd na Slovácko (16.00), které včera prohrálo v Brně se Zbrojovkou 1:2. A den před Vánoci by měli hostit mistrovskou Slavii, ale vedoucí tým FORTUNA: ligy je nyní kvůli vysokému počtu nakažených koronavirem v karanténě.