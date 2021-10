Za sebou mají čtyři roky práce, hodiny rozhovorů, přepisování, konzultací, dohadů i pochybností.

A teď se dočkali odměny.

Knižní autobiografie Davida Limberského, fenomenálního fotbalového obránce, jednoho z hrdinů zlaté éry plzeňské Viktorie, s přiléhavým názvem Byla to jízda je na světě.

Včera byla kniha, vydaná nakladatelstvím Starý most, za účasti Davida Limberského a autorského tandemu Ervín Schulz (MF Dnes), Zdeněk Soukup (Plzeňský deník) pokřtěna.

„Pro nás všechny je to úleva i obrovská radost,“ přiznal Zdeněk Soukup. „Kniha byla poprvé připravena k vydání už před dvěma roky, ale pak se vše několikrát odkládalo, protože David si prodlužoval kariéru. A do toho všeho ještě zasáhl covid. Přišly tak i momenty, kdy se zdálo, že zůstane pouze u rukopisu. Naštěstí se to povedlo dotáhnout a kniha spatřila světlo světa,“ konstatoval.

Jak se přihodilo, že jsi byl přizván k zpracování autobiografie fotbalového bouřliváka Limberského?

Impuls k vydání knihy vzešel od kamarádů ze Starého mostu. Ve chvíli, kdy získali Limbův souhlas, oslovili jako prvního Ervína Schulze, který jako spíš hokejový specialista na téma fotbalové knihy přizval do party i mě. Známe se přes dvacet let, takže jsem prakticky hned kývl a nelituji. Spolupráce nám klapala a až na drobnosti nedošlo během práce k žádným rozporům.

Co bylo při zpracování hodin Limberského vyprávění nejtěžší? Vybrat to nezajímavější, zachovat autentičnost jeho slov, nebo se vyhnout přikrašlování?

Snažili jsme být co nejvíc autentičtí, i když určité stylizaci se vyhnout nedá. Hodně nám v tom svou otevřeností pomohl David. Vybalil na sebe i věci, které nebyly známé, třeba krádeže z mládí. Jinak nejtěžší byly mnohahodinové přepisy a jejich následné česání. K dispozici jsme měli asi třicet hodin záznamu a vše ucelit, poskládat do kapitol a dát správně do časové souslednosti nebylo lehké. Zvlášť když od první verze rukopisu uběhly dva roky a řada věcí se ještě změnila.

Překvapil tě fanoušky milovaný a soupeři zatracovaný hráč něčím ve svém vyprávění?

Kromě zmíněné otevřenosti nehranou láskou k fotbalu a možná nejvíc vztahem ke spoluhráčům. To se projevilo, hlavně když jsme mluvili o klucích, kteří tu už nejsou, Františku Rajtoralovi, Davidu Bystroňovi nebo Mariánu Čišovském. Tehdy byl David hodně naměkko, musel si vzít i chvilku na rozdýchání. Bylo poznat, že ho to stále bolí.

Davida Limberského teď znáš zase víc než předtím. Změnilo to nějak tvůj pohled na něj?

Určitě to není až takový floutek, za něhož ho většina lidí má. Nemůžu a ani nechci obhajovat jeho průšvihy a úlety, které k němu neodmyslitelně patří. On ví, že udělal spoustu blbostí, a snaží se s tím žít, za nic se neschovává. Musím se přiznat, že jsem Limbovi fandil i předtím, než jsem ho poznal takhle zblízka. Teď můžu říct, že je to vlastně poměrně plachý člověk.

Autogramiáda

Před nedělním ligovým zápasem s Jabloncem, který začíná v plzeňské Doosan Areně od 16 hodin, proběhne autogramiáda Davida Limberského. Fotbalista, jenž po sezoně ukončil profesionální kariéru, vydal v polovině října autobiografii Byla to jízda, kterou si můžete nechat podepsat. Kniha bude ve 14 hodin veřejně představena a hned potom začne autogramiáda.

„I kvůli koronaviru jsem poslední dobou neměl moc možnost se fanouškům takhle podepsat a na setkání s nimi se těším. Zároveň věřím, že má kniha pro ně může být zajímavým dárkem. A na závěr dne si pak společně vychutnáme vítězství Viktorky v důležitém zápase,“ těší se David Limberský.

Představení i autogramiáda proběhnou ve speciálním stanu vedle pokladen v Pallově ulici (u restaurace Klubovka) a potrvají stylově 90 minut.