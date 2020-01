„Utkání mělo známky první přípravy. Po zátěži kluci prakticky poprvé viděli míč. Zápas splnil účel. I když výsledek vypadá jednoznačně, Bolevec nás určitě prověřil. Dokud mohl, dost nám to znepříjemnil. Dobře napadal a vytvořil si také jednu velkou šanci, ale brankář samostatný únik zlikvidoval. Pak jsme dali první gól, do pauzy přidali další a druhý poločas už byl zcela v naší režii,“ kvitoval Nykles.

Hattrick zaznamenal útočník Martin Švehla. „Je to naše jediná zimní posila. Dost si od něj slibujeme, hlavně branky,“ uvedl trenér, který byl i přes početnou marodku velmi spokojený. „Kvůli nemocem, které teď panují, jsme utkání odehráli pouze ve dvanácti lidech. Nemohli jsme si tak vyzkoušet to, co jsme chtěli, ale na druhou stranu jsem viděl hráče v plné zátěži celých 90 minut,“ dodal Nykles.

Další přípravný zápas hrají lhotští fotbalisté v sobotu proti Žluticím. Utkání se koná opět na umělé trávě ve Vejprnicích.