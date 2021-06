Účastník krajského přeboru byl sice v hodně okleštěné sestavě, ale přesto porazil v sobotu Chotěšov, jenž hraje B třídu, vysoko 7:1.

„Přestože máme jinak početný kádr, měl jsem pouze dvanáct lidí do pole, protože se zrovna sešlo hodně omluvenek. Navíc bylo horko, čemuž odpovídalo i tempo zápasu. Rozhodlo podle mě to, že soupeř odešel fyzicky ve druhém poločase,“ vysvětloval trenér Lhoty Petr Nykles, jenž stále viděl nedostatky ve hře svého týmu.

„Vyhráli jsme o šest branek, ale přesto to nadále není ono. Stále jsem viděl u nás spoustu chyb a nedostatků. Přesto tam bylo vidět zlepšení a věřím, že to postupně bude lepší. Je to stále jen příprava,“ je si vědom lodivod plzeňského celku.

Lhota si tak spravila chuť po předchozím zápase, kdy porazila Chlumčany až na penalty.

„S Chlumčany to nebylo dobré. Byl to sice první zápas po dlouhé pauze, přesto jsem věřil, že to bude lepší,“ vrátil se ještě Nykles k tomuto utkání. Může být naopak spokojen s tréninkovou morálkou svého týmu.

„Trénujeme dvakrát týdně. Scházíme se v dobrém počtu, vždy můžu počítat tak s 20 hráči, což je super. Vždy samozřejmě někdo vypadne, protože má dovolenou, nebo léčí nějaké zranění. Jinak ale trénujeme a budeme trénovat bez přestávky i přes léto,“ prozradil lhotský kouč.

Výsledky: sk. A: Chotěšov - Lhota 1:7, Dobřany - Chlumčany 1:3, sk. B: Lužany - Radkovice 6:1, Dobřany B - Dolní Lukavice 2:4.