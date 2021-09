S fotbalem začínal v osmi letech ve Slavoji Severotuk Ústí nad Labem, v dorostu pak přešel k městskému rivalu Spartaku Armaturka. Ještě jako dorostence si ho v osmnácti letech vytáhli do druholigového áčka a stejnou soutěž hrál i dva roky na vojně v Dukle Slaný spolu s pozdějšími ligovými fotbalisty – Migasem (Sparta Praha), žilinským Smakem nebo košickým Desiatnikem.

Osudové v Dukle Slaný pro něj bylo setkání s Plzeňákem Františkem Plassem. „S Frantou jsme se skamarádili, hodně mi vyprávěl o Plzni. Když jsem pak šel z vojny, kde jsem odehrál s jedinou výjimkou všechny druholigové zápasy, byla pro mě plzeňská Škodovka jasná volba, i když jsem měl ještě nabídky z Hradce Králové a z Brna,“ vypráví obránce ostrý jako břitva, který proslul nejen svým důrazem, ale také velkou bojovností.

Plzeň mu nejspíš byla souzená. „Je to tak. Poslední zápas za Ústí nad Labem jsem hrál v Plzni proti Škodovce a prohráli jsme 1:6. V prvním utkání za Duklu Slaný jsem nastoupil opět proti Plzni, vyhráli jsme tenkrát 3:1 a Franta Plass dal Škodovce dva góly. A do třetice, v posledním zápase na vojně jsme hráli s Duklou v Plzni proti Škodovce. Říkal jsem si, že to snad ani není možné,“ usmívá se.

Do Štruncových sadů přišel na konci roku 1965, tehdy se v Plzni hrála druhá liga. Jeho spoluhráči byli kromě kamaráda z Dukly Slaný Františka Plasse, který šel z vojny kvůli žloutence o půl roku dříve, například František Čaloun, Jiří Lopata, Miloš Vacín, Zdeněk Böhm, Bohumil Mudra a další. „Mužstvo mě přijalo bez problémů, byla tady výborná parta,“ vybavuje si po letech.

V roce 1967 Zdeněk Pleško pomohl týmu k postupu do první ligy, ale jeho radost netrvala dlouho. Trenér Vlastimil Chobot, s kterým si dvakrát nepadl do oka, ho z kádru vyřadil. „Nebylo to kvůli výkonnosti, ale důvod se našel. Nebyl jsem nominován k zápase v Praze proti Dukle, a tak jsem odjel se svou budoucí manželkou, která hrála za Potraviny Plzeň první ligu ve stolním tenise, na zápas do Karlových Varů. Jenže Chobot nachytal tři kluky z mužstva v hospodě, vyřadil je z nominace a dodatečně povolal mě. Já však nebyl doma, odjel jsem už do Varů. Následovalo přeřazení do divizního béčka a začal jsem pracovat jako zámečník ve Škodovce. Trvalo dva roky, než jsem do áčka vrátil, což se stalo po příchodu trenéra Jiřího Rubáše. Byl jsem moc rád, že jsem nezatrpkl a dočkal se návratu. V béčku to bylo fajn, hráli tam se mnou Jirka Lopata, Zdenek Böhm, chytal Jirka Hop. Dokonce jsme tenkrát vykopali postup do třetí ligy,“ připomíná si.

Prvoligovou premiéru si Zdeněk Pleško odbyl v domácím zápase proti Gotwaldovu (dnešní Zlín). „Vyhráli jsme 2:0 a já přihrával na druhý gól Frantovi Plassovi. Zápas mi vyšel, dokonce mě chválili i v novinách. Zajímavé je, že to bylo historicky první utkání ve Štruncových sadech za umělého osvětlení,“ dává k dobru.

Vrcholem kariéry Zdeňka Pleška byl start v obou zápasech Poháru vítězů pohárů v roce 1971 proti Bayernu Mnichov. „Doma jsme před třiceti tisíci diváků prohráli 0:1, ale měli jsme na vítězství, trefili jsme dvakrát břevno a jednou tyč. Byl to zápas Franty Plasse, hrál famózně. V odvetě v Mnichově jsme s Bayernem, za který hrálo sedm německých reprezentantů v čele se slavným Franzem Beckenbauerem, prohráli 1:6,“ říká Zdeněk, který v Plzni dostal přezdívku Dědek. „Často jsem z legrace imitoval dědu Potůčka z oblíbeného seriálu Tři chlapi v chalupě, kterého hrál Lubomír Lipský. Pepík Čaloun se toho chytil a přezdívka byla na světě,“ směje se.

Za Škodovku hrál do konce roku 1974, pak odešel do divizního ČSAD Plzeň, kde působil deset sezon až do svých čtyřiceti let. Hráčskou kariéru zakončil ve Slavoji Mýto, to už ale trénoval mládež v ČSAD. Jako profesionální trenér potom působil na Střední sportovní a podnikatelské škole v Plzni, kde mu prošli rukama kromě syna Lukáše i pozdější ligoví hráči Huňa či Turtenwald. Poté dlouhá léta pracoval na benzinové pumpě Plzni-Liticích, kde byl nějaký čas jeho parťákem kamarád a bývalý reprezentant Jiří Sloup. „Je to neuvěřitelné, ale na benzínce jsem skončil loni v lednu v pětasedmdesáti letech, když ji majitelé, se kterými jsem měl skvělé vztahy, prodali,“ říká.

Před dvěma a půl lety Zdeněk Peško ovdověl. „Manželce Anně nevydrželo srdíčko,“ říká smutným hlasem. Radost mu dělají jeho potomci. „Z prvního manželství mám syna Zdeňka (54) a z druhého o deset let mladšího Lukáše, který za Viktorku Plzeň, Blšany a Příbram odehrál v první lize 341 zápasů. Od Zdeňka mám dva vnuky, Michala a Jirku, kteří jsou vicemistři světa ve veslování. Jiřík se bohužel v Austrálii při sportu těžce zranil a je upoután na invalidní vozík. Je to ale velký bojovník, hraje ragby za národní mužstvo hendikepovaných. A vnuk Michal má dceru Emičku, takže jsem už pradědeček. Druhý syn Lukáš má tři děti, po dcerách Elišce Anně a Anně Marii se jim loni narodil chlapec,“ bilancuje potomky.

Čas od jara do podzimu tráví Zdeněk na své chatě. „Je to kouzelné místo na soutoku Berounky a Klabavy v trampské osadě Waikiki. Jezdím tam už čtyřicet let,“ říká Zdeněk, který je stále velkým fanouškem Viktorie. „Nevynechám jediný zápas. Klukům držím pace, je to něco neuvěřitelného, kam se fotbal v Plzni dostal. O něčem takovém se nám mohlo jen snít,“ dodává pyšný plzeňský patriot Zdeněk Pleško.