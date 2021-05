Vladimír Perk se narodil 22. ledna 1920 na plzeňském Karlově. V dělnické čtvrti se fotbalovému umění naučil tak dobře, že se stal věhlasným kanonýrem své doby. Ve 201 prvoligových utkáních celkem nastřílel 130 ligových gólů, za nacistické okupace 50, po osvobození 80.

Z předměstského SK Karlov totiž přišel do Viktorie v devatenácti letech a okamžitě se v roce 1939 prosadil do prvoligového kádru. Začal ihned střílet góly a neochvějně šel ve šlépějích našich slavných kanonýrů. Zařadil se mezi tehdejší esa Viktorie. Bína, Bešťák, Moravec, Vlček, Tajčner, Dědič a další ho vzali mezi sebe a obdivovali jeho střelecké umění. Nebylo zápasu, aby nedal gól a navíc je střílel způsobem, jaký vzbuzoval obdiv spoluhráčů i diváků.

Už ve druhé sezoně z něj byl šutér, kterého pražské kluby přijížděli obhlížet a poptávat se, za kolik by byl k mání. Do sítí soupeřů nasázel v sezoně 1940 - 1941 pěkných 18 gólů. Nebyly to góly ledajaké, protože on dokázal pálit pravou i levou, z voleje i trestňáků, hlavou, ale třeba i kolenem, protože se uměl ve vápně namotat tam, kam právě letěl míč. V dalším ročníku se trefil do černého patnáctkrát a potvrdil, že opravdu nešlo o náhodu, ale že se z něho stává vyhlášený kanonýr, proto zájem o jeho služby stále stoupal. Osobně za ním byl v bytě na Karlově známý komik Vlasta Burian, který ho chtěl získat pro Spartu. Perk samozřejmě odmítl a zůstal nadále ve své milované Plzni.

Ve své kariéře se Vladimír Perk stal reprezentantem Čech i mužstva Českomoravského. Na mezistátní utkání se v letech 1939 - 1945 mohlo zapomenout. Fanoušci se museli spokojit výhradně jen se zápasy mezi reprezentačními týmy Čech a Moravy. Za reprezentaci Čech docela pravidelně nastupovali hráči z Plzně, kde tehdy působily dva skvělé kluby. Barvy Čech hájili Urban, Gibic, Fencl z SK Plzeň, Bína, Perk z Viktorie Plzeň, ale nejzářivější zápis do historie učinil kanonýr Vladimír Perk, který v utkání v Brně - Židenicích, které Čechy vyhrály rekordně 9:1, nastřílel čtyři góly.

Po skončení války se tvořila nová reprezentace a ve výběrovém utkání mužstva složeného z hráčů Čech a Moravy proti Slovensku na Spartě (5:1) skóroval Vladimír Perk třikrát. Měl podobný osud jako Josef Bican. V nejlepších letech nemohl reprezentovat Československo, protože neexistovalo. Nebýt války, obdivoval by jeho střelecké kousky celý svět. Hned po válce v roce 1946 reprezentoval obnovené Československo v Paříži proti Francii. Před zraky předsedy FIFA Julese Rimeta jsme prohráli 0:3 a Perk si už potom za reprezentační áčko nikdy v oficiálním mezistátním utkání nezahrál. S Viktorií však procestoval hodně zemí Evropy.

Rád vzpomínal na zájem plzeňských fanoušků o Viktorii. Jenom na tréninky chodilo kolem 500 diváků. Fandové chodili dokonce v neděli dopoledne obhlédnout přípravu hrací plochy. Tenkrát se hrálo v Luční ulici na škváře. Odpoledne potom plnilo ochozy v průměru 10 000 věrných fanoušků. Jedno z nejlepších prvoligových utkání sehrál Vladimír Perk na stadionu Bati Zlín. Tam už Viktoria prohrávala 0:4, ale nakonec díky čtyřem gólům Perka vyrovnala na 4:4. První dvě trefy byly ze hry, další dvě z penalt, na které byl určen tradiční exekutor Bína, ale když viděl střeleckou formu Perka, sám mu stavěl míč na bílý puntík.

Po patnácti letech ve Viktorii skončil Vladimír Perk aktivní kariéru v roce 1954. Jenom jednou, v roce 1947 si na rok odskočil pomoci SK Plzeň, a když se hned do Viktorie vrátil, nasázel v ligovém derby SK neuvěřitelných sedm gólů. Potom trénoval áčko i béčko Spartaku, či Škody, jak se tenkrát Viktoria jmenovala. S béčkem postoupil z krajského přeboru až do třetí ligy. Mimo jiné vedl Karlov, RH Plzeň i Bolevec. Zemřel 2. ledna 1998. Jeho jméno je zapsáno navždy zlatým písmem do kroniky úspěchů nejen plzeňské Viktorie.