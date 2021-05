Je to historický a nezvratitelný fakt. Prvním střelcem Viktorie v pohárové Evropě byl Vladimír Bína. Byla to přímo historická událost pro Plzeň! Píše se rok 1935, je 16. června a v Luční ulici přihlíží přes 18 000 nadšených diváků utkání Středoevropského poháru mezi domácí Viktorií a Juventusem Turín. Italové s několika mistry světa v sestavě jsou vysokými favority, ale běží devatenáctá minuta utkání a diváci začínají tušit senzaci. Rychlý Čulík uniká po straně hřiště, dává míč Horákovi, jehož nadýchaný centr posílá Bína hlavou do sítě. Zrodil se historicky první gól plzeňské Viktorie v evropských pohárech. Viktoria vede 1:0 a předvádí skvělý fotbal. Utkání nakonec po devadesáti minutách skončí 3:3, odvetu v Itálii Viktoria prohrává 1:5, a přestože je z nejvýznamnější klubové soutěže vyřazena, zapsalo se její jméno do vědomí fotbalové Evropy.

Kdo to byl Vladimír Bína? Dnes bychom řekli konstruktivní hráč, mozek mužstva tvořící hru. Vynikající záložník se narodil 7. prosince 1909 na severu Čech, kde prožil mládí a začínal s fotbalem. Na podzim roku 1932 přišel ve svých třiadvaceti letech do Plzně. Dva roky před tím byl otevřen nový stadion Viktorie v Luční ulici a rok před tím postoupila Viktoria poprvé v historii do první ligy. Mužstvo trénoval bývalý výborný borec Rudolf Křenek, který dokázal odhadnout možnosti nové posily. Bína nejdřív nastupoval v roli útočníka, ale časem se stále více začal objevovat v záložní řadě, kde mohl uplatnit své tvůrčí schopnosti. Měl cit pro hru, přesnou přihrávku, a když byl u míče, volil zpravidla vždy to nejlepší řešení. Navíc to byl bojovník každým coulem, hrál vždy s plným nasazením a na hřišti nevypustil ani minutu.

Svými výkony se probojoval i do sestavy národního mužstva Československa, za které sehrál jeden oficiální mezistátní zápas. 17. září 1933 nastoupil v Praze na Spartě ve středu útoku proti Jugoslávii. Na spojce měl dalšího Plzeňana Láďu Čulíka a okolo sebe slavná jména: Plánička, Burgr, Čambal, Silný, Puč a další. Utkání skončilo 3:3, čerstvý reprezentant Vladimír Bína rozhodně nezklamal, přesto to bylo jeho jediné vystoupení v reprezentačním áčku. Tenkrát bylo totiž z Plzně do národního týmu daleko. Sestava se většinou skládala z hráčů Sparty a Slavie. Přesto byl v Plzni, kde kromě Viktorie hrál nejvyšší soutěž ještě SK, nejpopulárnějším fotbalistou.

Rekordman v počtu zápasů za Viktorii

Ve válečném období v roli kapitána přivedl Vladimír Bína dvakrát Viktorii do finále Českého poháru, a vždy to bylo proti pražské Spartě. Stalo se tak v letech 1943 a 1944. Byl příkladem věrnosti klubovým barvám. V první lize sehrál za Viktorii celkem 261 utkání a nastřílel 38 gólů. Nikde jinde nejvyšší soutěž nehrál než v Plzni a v počtu startů bývalých hráčů Viktorie z minulého století v první lize je stále na prvním místě před Jaroslavem Bešťákem (251 startů), Josefem Čalounem (247), Karlem Süssem ml. (241) a Františkem Sudíkem (229).

Ve Viktorii působil až do roku 1947, dlouhých patnáct let věnoval svému milovanému klubu. Poté se vrátil na sever Čech, další období svého života prožil v Litvínově, ale naši nejvyšší soutěž ještě okusil později i v roli trenéra. V letech 1953 a 1954 vedl Tankistu Praha, kde měl v kádru mimo jiné brankáře Imricha Stacha z Trnavy, útočníka Arnošta Pazderu ze Sparty, pozdějšího finalistu MS 1962 v Chile Josefa Kadrabu nebo karlovarského Jiřího Feureisla. Vladimír Bína zemřel 15. října 1988 ve věku 79 let.