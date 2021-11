Má na kontě i dva rekordy. Je autorem nejrychlejšího gólu v historii rakouské bundesligy, když v červenci 2007 v dresu Salcburku skóroval po deseti sekundách hry do sítě Altachu. V červenci 2011 se Patrik Ježek stal v dresu Admiry Wacker Mödling legionářem s nejvíce starty v rakouské nejvyšší lize, když překonal svého bývalého spoluhráče z Tirolu Innsbruck Poláka Jerzyho Brzeczka s 306 odehranými utkáními.

S fotbalem začal v sedmi letech. „Můj nevlastní otec mě přivedl do přípravky v Liticích, ale už po roce a půl jsem přešel do přípravky Škody Plzeň k panu Sequensovi, od páté třídy jsem pak chodil na 33. ZŠ ve Skvrňanech k trenéru Ivanu Kovácsovi, který s námi šel až do dorostu,“ vzpomíná Patrik Ježek.

Když mu bylo sedmnáct let, jeho maminka jako statutární zástupce podepsala jeho první profesionální smlouvu a dva měsíce před osmnáctými narozeninami mu dal trenér Viktorie Zdeněk Michálek šanci v první lize. „Bylo to v Olomouci a já si zahrál posledních šest minut. Prohráli jsme sice 0:3, ale já byl i za těch šest minut rád,“ říká.

Hlavně díky své rychlosti byl zprvu nasazován jako osobní strážce klíčových hráčů soupeře. „Hlídal jsem například chebského Bielika, proti Spartě jsem dostal na starost Michala Bílka. Dařilo se mi a časem jsem se role hlídacího psa zbavil,“ vypráví.

Už v jednadvaceti letech měl na kontě 64 zápasů v první lize. Více už jich ovšem v dresu Viktorie nepřidal. Zajímala se o něj pražská Slavia, rychlejší byl ale rakouský Tirol Innsbruck a Patrik Ježek tak v lednu 1998 přestoupil do klubu pod Alpami, který vedl český trenér František Cipro. „Po půl roce Cipra odvolali a přišel nový trenér Kurt Jara, rakouský internacionál, který hrál německou bundesligu v Augsburgu a španělskou ligu za Valencii. Padli jsme si do oka, byl to v Rakousku vlastně můj fotbalový táta,“ vypráví.

Innsbrucku pomohl Patrik Ježek k titulu, klub ale začal mít finanční problémy, a tak přestoupil za rekordních 106 milionů korun do Austrie Vídeň, kam si ho vybral trenér Herbert Prohaska, rovněž rakouský internacionál. Po půlroce však Prohasku vystřídal nový trenér Hochhauser a Ježkovi nastaly zlé časy. „V novinách si přečetl článek o tom, že jsem nejlépe placeným fotbalistou rakouské bundesligy a dával mi to pěkně sežrat. Raději jsem se vrátil do Tirolu. Tady jsem potkal trenéra Joachima Löwa, současného kouče německé reprezentace,“ říká.

S Tirolem, kde hrával s krajanem Váchou, získal ještě dva tituly. Jenže klub zkrachoval a plzeňský rodák odešel do Karlsruhe do druhé německé bundesligy a poté do pražské Sparty.

Znovu se však vrátil do Rakouska, nejprve do Paschingu a potom na čtyři a půl roku do Salcburku, kam si ho opět vybral Kurt Jara. V nejbohatším rakouském klubu získal další tři mistrovské tituly, hrál pod trenérskou legendou Giovannim Trapattonim. Jeho spoluhráči byli krajané Lokvenc a Piták, ale také Chorvat Niko Kovač, ještě vloni trenér Bayernu Mnichov a nyní Monaka. Asistentem trenéra byl v Salcburku také Hans-Dieter Flick, současný kouč Bayernu Mnichov. „Já měl na velká jména štěstí. V Innsbrucku byli mými spoluhráči brankář Stanislav Čerčesov, bývalý kouč ruské reprezentace, a Jerzy Brzeczek, bývalý trenér polského národního mužstva,“ tvrdí.

Když skončil v Salcburku, chtěl se Patrik Ježek s rodinou vrátit domů do Čech. „Přemluvil mě manažer druholigové Admiry Wacker Mödling, abych jim pomohl do první ligy. To se podařilo, dal jsem 16 gólů a stal se nejlepším střelcem druhé ligy. V květnu 2013 jsem zakončil profesionální kariéru a vrátil se s rodinou domů. Fotbal už hraji jen pro radost za starou gardu Viktorky,“ připomíná Patrik Ježek, který na konci roku oslaví 45. narozeniny.

Patrik Ježek má dvě dcery. Manželka Iveta je sestrou fotbalových dvojčat Petra a Martina Smíškových.

