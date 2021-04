Nebýt tragického a předčasného konce jeho života, od něhož v pátek uplynuly právě čtyři roky, František Rajtoral by se mezi jedenáct legend Viktorie Plzeň, jejichž plakety jsou umístěny na pamětním místě u Brány borců stadionu ve Štruncových sadech, zatím nezařadil.

Fanouškovské choreo pro Františka Rajtorala. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Ne, že by si to za vše, co pro západočeský klub vykonal, nezasloužil. Ale nebýt předčasného odchodu do fotbalového nebe v pouhých jednatřiceti letech by totiž nejspíš ještě dnes rozdával fanouškům radost přímo na hřišti a jeho kariéra by tak nebyla u konce.