V seriálu Deníku představíme legendy fotbalové Viktorie Plzeň. V premiérovém díle přinášíme profil Františka Plasse, který je odborníky i fanoušky pokládán za nejlepšího poválečného plzeňského fotbalistu.

V šedesátých letech patřil tehdejší kapitán Škody Plzeň k nejlepším fotbalistům v Československu. S elegantní lehkostí se pohybující obránce, technicky skvěle vybavený, dokonale předvídal hru.

V reprezentaci tehdy dominovali Slováci. Když tým Československa nastupoval v červnu 1968 v Bratislavě proti Brazílii, která se o dva roky později v Mexiku stala mistrem světa, byli v sestavě jen tři Češi - brankář Ivo Viktor z Dukly Praha, slávista František Veselý a plzeňský František Plass. Čechoslováci vyhráli před 60 tisící diváky 3:2 a Plass patřil společně s trnavským kanonýrem Jozefem Adamcem, autorem všech tří gólu, k nejlepším na hřišti. „Technická hra Brazilců mi seděla, moc jsem si to užil,“ vzpomíná František Plass. To, že plzeňský patriot zůstával nadále i přes nabídky Sparty a Slavie a také bratislavského Slovanu věrný Škodovce, způsobilo, že jeho počet startů v reprezentaci se zastavil na čísle 11. A také ho to společně s nevydařeným zápasem s Maďarskem v Praze v kvalifikaci, který on sám nezkazil, připravilo o účast na MS v Mexiku v roce 1970.

„To, že jsem nejel na mistrovství světa do Mexika, bylo i kvůli tomu, že jsem nepřestoupil do Sparty. Vedení Sparty tehdy zatlačilo na trenéra reprezentace Jozefa Marka a bylo to,“ dává k dobru František Plass.

Na klubové úrovni zazářil odchovanec ČSAD Plzeň proti Bayernu Mnichov v utkání Poháru vítězů pohárů v září 1971. Škodovka sehrála doma před 30 tisíci diváky proti hvězdám Maierovi, Beckenbauerovi, Müllerovi či Breitnerovi vyrovnanou partii. Prohrála těsně 0:1, ale největší hvězdou večera byl František Plass. V nezapomenutelném utkání zastínil slavného Franze Beckenbauera, ke kterému Plasse fotbaloví odborníci kvůli podobnému hernímu stylu přirovnávali. I proto se mu říkalo Plzeňský Beckenbauer.

Po zápase s Mnichovem se o Plasse zajímal trenér Bayernu Udo Lattek. „Měl jsem nabídku také z Feyenoordu Rotterdam. Odejít legálně ven ale tehdy nebylo možné,“ lituje František Plass.

V dresu Škodovky odehrál třináct sezon, v první lize nastoupil do 164 utkání a nastřílel 16 gólů. V Plzni později i trénoval a funkcionařil, jako kouč působil mimo jiné v Chebu, Dukle Praha, Blšanech či Chomutově.

A jak žije kdysi slavný fotbalista dnes? „S přítelkyní bydlíme v Plzni. K nízkému důchodu jsem si jeden čas přivydělával jako údržbář v mateřské školce,“ vypráví fotbalový elegán, který letos v dubnu oslaví 77. narozeniny.