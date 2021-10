Houževnatost, píle, tvrdá práce a vůle jít nezlomně za svým cílem přinášela ovoce. Jeho bilance je úctyhodná 345 zápasů a 28 gólů v první lize za Duklu Praha, Olomouc, Slavii Praha, Teplice a Bohemians Praha 1905, angažmá v tureckém Trabzonsporu (41 zápasů a 1 gól), jednatřicet zápasů a jedna branka v první bundeslize v barvách Eintrachtu Frankfurt. A to nejlepší nakonec jednačtyřicet utkání a čtyři góly za národní mužstvo včetně účasti na dvou evropských šampionátech (1996 a 2000).

Přestože největších úspěchů dosáhl vytáhlý zadák mimo Plzeňský kraj, na západ Čech nedá dopustit. Narodil se v Karlových Varech, dětství prožil ve Stráži u Tachova, ve Škodě Plzeň prošel rukama legendárního mládežnického trenéra Josefa Žaloudka, pod koučem Jiřím Lopatou debutoval v dresu s okřídleným šípem ve druhé lize. Po skončení hráčské kariéry trénoval dlouho dívčí a ženské týmy ve Viktorii Plzeň, s rodinou žije v Přešticích. „Mám tady kořeny, cítím se tu doma. Jsem Západočech jako poleno,“ směje se Karel Rada.

Za osudové pokládá setkání s trenérem Josefem Žaloudkem. „Byl to on, kde mě z UD Tachov přivedl do Plzně. Bydlel jsem na internátě ve Skvrňanech, studoval učební obor s maturitou mechanik-seřizovač obráběcích strojů a hrál za dorost Škodovky. „Pepa Žaloudek byl velice náročný, některé jeho metody byl tvrdé a jako mladí jsme to někdy těžko kousali. S odstupem času jsme mu ale museli dát za pravdu, protože nás dobře na dráhu profesionálního fotbalisty připravil,“ přiznává Karel Rada.

Ještě před vojnou v Dukle Praha si ho v Plzni vytáhl trenér Jiří Lopata do druholigového áčka. „Jako osmnáctiletý bažant jsem sbíral zkušenosti vedle ostřílených borců Luďka Kopřivy, Miloše Paula, Honzy Homoly či Pepíka Kovačiče. Byl jsem běhavý, důrazný, a tak jsem většinou hrál osobní obranu na klíčové hráče soupeře. Nebyla to velká zábava, ale já byl za šanci vděčný, byla to velká škola,“ říká.

Prvoligové ostruhy získával na začátku devadesátých let v pražské Dukle, kde ho pak trenér Dan Matuška doporučil do Olomouce. Tady si pod trenérem Karlem Brücknerem svými výkony udělal jméno, zahrál si evropské poháry a debutoval v české reprezentaci. Bylo to 13. prosince 1995 v přátelském utkání s Kuvajtem, který Česká republika vyhrála 2:1 a Karel Rada odehrál celý zápas.

Vrcholem jeho kariéry bylo Euro 1996 v Anglii. Tři utkání ve skupině proti Německu, Itálii a Rusku stejně jako čtvrtfinále s Portugalskem proseděl na lavičce náhradníků, ale pak se dočkal absolvoval celé semifinále proti Francii i finále proti Německu.

Duel s Francií skončil bez branek a rozhodoval penaltový rozstřel. Karel Rada zahrával pátý pokutový kop za stavu 4:5. „Byly to hrozné nervy, pociťoval jsem obrovský tlak. Kdybych to nedal, jeli bychom domů. Naštěstí jsem penaltu proměnil, Francouzi šestou penaltu nedali, vzápětí se trefil Míra Kadlec a byli jsme finále. V něm jsme sice Německu podlehli 1:2 v prodloužení zlatým gólem Bierhoffa, ale celkově to byl obrovský úspěch českého fotbalu,“ zdůrazňuje vicemistr Evropy, který rád vzpomíná i na zahraniční angažmá v Turecku a v Německu, stejně jako na působení v české lize ve Slavii, Teplicích a Bohemians, kde v sedmatřiceti letech kariéru zakončil.

Úspěšný je Karel Rada i v roli trenéra ženského fotbalu. V plzeňské Viktorii prošel od žactva přes juniorku až k prvoligovému celku žen, jako první kouč v historii přivedl český ženský tým na evropský šampionát, když se dvakrát zúčastnil Eura do 17 let. Už čtyři sezony vede český národní celek žen. Padesátiletý Karel Rada s manželkou Vlaďkou vychovali dvojčata Adélu a Elišku. „Utíká to, holkám už je dvaadvacet let. Adéla studuje v Plzni a hraje fotbal za Spartu, Eliška byla půl roku na zkušené v Austrálii, teď studuje v Praze a věnuje se bojovým sportům,“ dodává Karel Rada.