Byl rodilým Jihočechem, ale kořeny zapustil v Plzni. To když v roce 1970 převzal v brance Škody Plzeň štafetu po svém o sedm let starším bratranci Františkovi. Už tušíte, o kom bude v dalším pokračování seriálu Deníku Legendy od Brány borců řeč?

Josef Čaloun (vlevo) a Zdeněk Michálek. | Foto: Foto: archiv Václava Vacka

Ano, je to Josef Čaloun, pokračovatel dynastie Čalounů v brance plzeňské Škodovky. Zní to až neuvěřitelně, ale jméno Čaloun se v sestavě západočeského klubu na postu brankářské jedničky objevovalo nepřetržitě od začátku šedesátých let až do roku 1983.