S fotbalem začínal doma v Kobeřicích, vesnici vzdálené sedmnáct kilometrů od Opavy. Chloubou malého klubu bylo družstvo v žákovské lize, v kterém zářil hbitý štírek Honzík Homola, jenž sázel jeden gól za druhým. „Hráli jsme i proti Baníku Ostrava. Byla to velká sláva, když jsme s favoritem doma remizovali 2:2. Pamatuji si, že na zápas přišly v Kobeřicích tři stovky diváků,“ vybavuje si fotbalové začátky Jan Homola.

V dorostu hrál ligu v Opavě, v sedmnácti si ho legendární trenér Hadamczik vytáhl do druholigového áčka, kde pravidelně nastupoval. „Velkým zážitkem pro mne byl zápas proti pražské Spartě, která tehdy hrála druhou ligu. Dlouho jsme vedli tabulku, ale v zimě trenér Hadamczik odešel do Baníku, my se propadli na čtvrté místo a postoupila Sparta,“ připomíná Homola.

Nebylo divu, že na vojnu narukoval na Julisku. Z mužstva, kde se to hemžilo reprezentanty, však po dvou měsících odešel do Dukly Tachov, která byla béčkem pražské Dukly. Tachovský dres s ním oblékali i pozdější reprezentanti Karel Stromšík či František Straka.

Homola vstřelil ve druhém roce na vojně pětadvacet gólů a stal se středem zájmu ligových klubů. Opavský rodák se rozhodl pro Zbrojovku Brno, tehdy třetí tým první ligy. Rok předtím Kroupa, Jarůšek a spol. získali titul. „V Brně skončil v roli trenéra Josef Masopust a přišel trnavský Švec. Zahrál jsem si ve třech utkáních Poháru UEFA, dvakrát proti Linci, který jsme vyřadili, a v odvetě ve Španělsku proti San Sebastianu. Doma jsme remizovali 1:1, v odvetě jsme prohrávali 1:2. Já měl obrovskou šanci, ale gól jsem nedal. Kdybych šanci proměnil, postoupili bychom,“ lituje po letech.

Šikovný útočník v lize moc šancí od trenéra Švece nedostával, nastoupil jen ve čtrnácti zápasech. „Ozvala se plzeňská Škodovka a já po roce v Brně přestoupil. K přesunu na západ Čech mě vedly i rodinné důvody. Na Vánoce jsme z Brna odjeli k rodičům manželky ve Stráži u Tachova. Manželku odvezli do porodnice v Plzni, kde se předčasně v šesti měsících narodila naše dcera Jana. Byla malinká, vážila jen 900 gramů a narodila se nevidomá. Mysleli jsme, že nepřežije, ona to ale zvládla. Je to velká bojovnice. Vystudovala vysokou školu, pracuje v soukromé firmě a po skypu učí angličtinu a němčinu. Máme z ní s manželkou velkou radost,“ říká. „Zajímavé je, že Jana už přes dvacet let pracuje a žije v Brně, odkud jsme před lety kvůli ní odešli do Plzně, aby nám mohli manželčiny rodiče pomáhat. Cesty osudu jsou někdy nevyzpytatelné,“ konstatuje.

V Plzni působil Jan Homola v letech 1981 až 1990. Bohužel jen dva roky v nejvyšší soutěži. Přesto v pětapadesáti zápasech nastřílel v první sezoně pět a ve druhé jedenáct gólů. „V paměti mně utkvěly dva zápasy. Na Bohemce jsem dal první gól v dresu Škodovky a na druhý nahrál, ale neproměnil jsem penaltu a remizovali jsme 2:2. Doma jsme porazili Slavii 4:2 a já se dvakrát trefil,“ vzpomíná kanonýr, který v roce 1990 odešel do Chamu, kde hrál až do čtyřiceti let a další dva roky tam působil jako trenér.

Po návratu z Německa hrál krátce v Křimicích, kde trénoval jeho spoluhráč a kamarád ze Škody Plzeň Jozef Kovačič. Zahrál si i za Stráž u Tachova, v Dýšině, a ještě v třiapadesáti letech pomáhal týmu Zruče v roli hrajícího kouče. „Na působení ve Zruči vzpomínám moc rád, dala se tam tehdy dohromady skvělá parta,“ pochvaluje si vitální jednašedesátník.

Před čtyřmi roky se však musel vyrovnat s vážnou zdravotní komplikací. „V rámci preventivní prohlídky jsem absolvoval vyšetření kolonoskopií. Druhý den se mě udělalo zle, že jsem musel večer na pohotovost. Naštěstí sloužil pan doktor Nosek, odborník na slovo vzatý. Vyšetřil mě a zjistil, že mám protržená střeva a ještě v noci mě operoval. Tři měsíce jsem měl vývod z boku, ale díky panu doktorovi a péči skvělého personálu FN v Plzni všechno dobře dopadlo a já se mohu dál bez omezení věnovat sportu,“ vypráví cyklistický a tenisový nadšenec.

S manželkou Hanou, bývalou výbornou volejbalistkou, si postavili dům na kraji Plzně v Červeném Hrádku, kde minulý rok oslavili čtyřicet let od svatby. „Jezdíme spolu na kole a hrajeme tenis v Chrástu, kde máme skvělou partu," říká bývalý útočník, kterému Plzeň přirostla k srdci. „Nikdy jsem nelitoval, že jsem do Škodovky přestoupil, i když mě lákaly pražské kluby Slavia a Bohemka,“ vyznává se muž, který drží palce Viktorii. „Klukům fandím, moc jim přeju krásný stadion i plné tribuny,“ dodává Jan Homola.