S fotbalem začal v přípravce Viktorie pod trenéry Sequensem a Ježkem, poté prošel fotbalovými třídami 33. ZŠ Terezie Brzkové v Plzni-Skvrňanech, v ligovém dorostu ho vedl trenér Ivan Kovács. Svými výkony si důrazný zadák řekl o dorosteneckou reprezentaci, později si v národním týmu do 21 let zahrál s Drobným, Grygerou či Barošem.

V létě 1997 si ho tehdejší kouč Viktorie Antonín Dvořák vytáhl do A týmu. „Hned po letní přípravě jsem odešel na zkušenou, na podzim jsem hostoval v divizních Přešticích, v zimě si mě stáhl zpět do Viktorky spolu s Tomášem Doškem nový kouč Petr Uličný. Starty v první lize jsem sbíral spíše po minutách, debutoval jsem v domácím utkání proti Českým Budějovicím. Na jaře jsem nastoupil jen do šesti zápasů, ale byla to pro mě obrovská zkušenost a velká škola. Bojovali jsme o záchranu, což se nakonec podařilo,“ vzpomíná David Novák.

Boj o záchranu čekal Viktorii i v další sezoně, tentokrát se však první ligu udržet nepodařilo a Viktoria po šesti letech v nejvyšší české soutěži sestoupila. Nešťastná sezona, ve které si David Novák připsal dalších osmnáct startů.

Ve druhé lize nastoupil talentovaný obránce v osmi utkáních, v posledním 30. kole vstřelil svůj první ligový gól Xaverovu, přispěl k výhře 5:0 a Viktoria se po roce vrátila pod trenérem Zdeňkem Michálkem do první ligy.

GÓL VE SMOLNÉM ZÁPASE

Mužstvo po postupu převzal v létě 2000 trenér Luboš Urban, který dával mladému stoperovi šanci. David dostával zpočátku příležitost i od nového kouče Miroslava Koubka, který v průběhu sezony u posledního týmu tabulky nahradil odvolaného Urbana. „Nastoupil jsem ve dvaceti zápasech a vstřelil svůj jediný prvoligový gól. Bylo to v utkání proti první Spartě, na to se nezapomíná. Po standardní situaci se ke mně dostal odražený míč, já ho napálil do sítě, překonal brankáře Poštulku, a otevřel tak skóre zápasu. Byl to smolný zápas, dvakrát jsme vedli, ale Sparta dokázala utkání otočit a vyhrála v Plzni 3:2,“ vybavuje si po letech.

„Konec sezony byl smutný, po porážce 1:3 v Příbrami mě trenér Koubek přestal stavět, z ligy jsme spadli a já šel na podzim hostovat na Slovensko do druholigového Sence. Viktoria mi neprodloužila smlouvu a já stál před rozhodnutím, co dál. Měl jsem nějaké nabídky z druhé ligy, třeba z Pardubic, ale dojíždět z Plzně tak daleko se mi nechtělo. Dospěl jsem k tomu, že profesionální kariéru ve třiadvaceti letech ukončím, začnu nový život, najdu si práci a fotbal budu hrát už jen jako amatér. Musím říci, že toho nelituji. Vstříc mi vyšlo divizní Senco Doubravka, kde mi pomohli najít i práci,“ říká David Novák, který může posloužit jako příklad firemní i klubové věrnosti.

STÁLÁ OPORA DIVIZNÍ DOUBRAVKY

„Pracuji v prosperující firmě na výrobu obalového materiálu, kde jsem si za dvacet let prošel několika útvary a nyní jsem vedoucím oddělení controllingu a plánování. V práci jsem maximálně spokojený. V lednu to také bylo dvacet let, co jsem přišel do Senca,“ říká fotbalista, který i ve svých 43 letech patří k oporám divizní Doubravky. Za spoluhráče má fotbalisty často o více než dvacet let mladší. „Někteří mi za začátku vykali, tak jsem jim to hned rozmluvil. Dokonce i trenér je mladší než já,“ směje se David, který každou půlsezonu zvažuje,zda pokračovat.

„Vždycky beru v úvahu, jestli na to ještě mám výkonnostně a jsem zdráv. V opačné případě bych skončil. Zatím jedu dál, fotbal mě stále baví a patří vedle rodiny a zaměstnání do mého života,“ vyznává fotbalový veterán, který s rodinou bydlí ve Vejprnicích. S manželkou Klárou vychovávají patnáctiletou Julii a devítiletého Davida. „Julie hraje tenis, David je ve fotbalové přípravce ve Vejprnicích. Jestli půjde syn v mých stopách, to se ještě uvidí,“ dodává David Novák.

