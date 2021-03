Pochází ze severu Čech, ale na Plzeň nedá dopustit. V dresu fotbalové Viktorie prožil Tomáš Heřman pět a půl roku. Ve Štruncových sadech se radoval z postupu do nejvyšší soutěže a o rok později z pátého místa.

Do Plzně přišel na začátku roku 1992 společně se svým celoživotním kamarádem a rovněž Severočechem Miroslavem Janotou. „V Plzni to byla krásná léta, hlavně pod trenérem Michálkem. Rád vzpomínám i na podzim 1995 za trenéra Hřebíka, kdy jsme skončili rovněž pátí. V posledních třech kolech podzimu jsme zdolali Žižkov 1:0, v Tachově jsme porazili Cheb 2:1 a na závěr doma Spartu 2:1. V každém z těchto tří zápasů jsem skóroval,“ vzpomíná rodák z Ústí nad Labem, který v dresu Viktorie nastoupil v lize ke 123 utkáním a vstřelil 23 gólů.

Tomáše Heřmana přivedl k fotbalu otec, který chytával za Chemičku Ústí nad Labem druhou ligu. „V dorostu jsem přešel do Armaturky Ústí. Fotbal jsem miloval, během víkendu jsem odehrál i tři zápasy. V sobotu dopoledne za ligový dorost, odpoledne poločas za áčko ve druhé lize a v neděli celé utkání za béčko v krajském přeboru,“ vypráví.

Na vojně hrál půl roku divizi v Jindřichově Hradci, zbytek vojny za třetiligovou VTJ Tachov. „Tam jsem se poprvé potkal s Mírou Janotou. Je o měsíc starší, ale na vojnu šel o rok později a já byl jeho mazákem, ale hodným. Bral jsem ho s sebou na pivo, takže nemusel v kasárnách šůrovat rajony,“ směje se.

V Tachově si vybudoval pověst kanonýra a po vojně přestoupil do druholigového Chomutova. „Tehdy tam trénoval Miroslav Koubek. Řekl mi, že když dám za sezonu deset branek, bude o mě zájem v první lize. A měl pravdu. Dal jsem čtrnáct gólů a zajímala se o mě Dukla i Slavia, které jsem dal přednost. Zaplatila za mne jeden a půl milionu korun. Jenže tři týdny po mém příchodu koupil Slavii Boris Korbel a začala éra drahých nákupů hráčů za desítky milionů. Na mě místo v áčku nezbylo, mám jeden start v československé lize proti Interu. Jinak jsem hrál třetí ligu za béčko, například s Vláďou Šmicrem,“ hodnotí angažmá ve Slavii.

Po roce v Edenu ho legendární trenér Tomáš Pospíchal, který ve Slavii působil jako poradce, nasměroval do druholigové Plzně. „Jsem mu za to dodnes vděčný. Viktorku mám pod kůží. Denně si dávám plzeňské pivo a Viktorce pořád držím palce. Přiznám se, že mi dělá dobře, když o sobě mohu říci, že jsem hrával ligu v Plzni,“ pyšní se.

V roce 1998 odešel z Plzně na rok do Teplic a skončil s nimi na druhém místě. Předkolo Poháru UEFA si už ale v Teplicích nezahrál, přestoupil do Belgie, kde strávil šest sezon, pět ve druhé a jednu v první lize. Dvakrát se stal nejlepším střelcem druhé ligy.

V Turnhoutu mu dělal sportovního ředitele Jean-Maria Pfaff, jeden z nejslavnějších belgických fotbalistů a legendární gólman Bayernu Mnichov. „Pak jsem hrál v Monsu, se kterým jsme poprvé v historii klubu postoupili do první ligy, poslední dva roky jsem strávil v druholigovém Kortrijku. V pětatřiceti letech jsem dostal nabídku z druhé belgické ligy na tři roky, ale rozhodli jsme se s manželkou Lenkou, že se vrátíme domů. Marně jsme se šestnáct let pokoušeli o dítě a řekli si, že doma to třeba vyjde. Už jsme ztráceli naději, měli jsme zažádáno o adopci, ale nakonec se to podařilo. Považuji to za malý zázrak, dceři Lence je třináct a půl. Jsme s manželkou šťastni, že ji máme,“ říká Tomáš, který si postavil dům v Chuderově, pět kilometrů od centra Ústí nad Labem.

Po návratu z Belgie byl hrajícím trenérem divizního Chomutova, pak hrál nižší soutěž v Německu za Heidenau, kam přivedl po roce i svého kamaráda Miroslava Janotu. S ním potom působil jako hrající trenér v Baníku Modlany v krajském přeboru a ve stejné soutěži je dodnes v roli trenéra Brně. „Ještě nedávno jsem i hrál a z pozice stopera dirigoval mužstvo a střílel góly. Vloni na podzim jsem však musel na výměnu kyčle. Už jsem odhodil francouzské hole a těším se, až se zase rozběhnou soutěže. Nechci se rouhat, ale v koutku duše doufám, že se ještě vrátím na hřiště. Fotbal je můj život,“ vyznává se jednapadesátiletý Tomáš Heřman.