Podle počtu vstřelených gólů dalších potencionálních členů klubu ho hned tak někdo nepřekoná. Celá fotbalová kariéra Antonína Hájka je propletena řadou nevšedních okamžiků a událostí, které budou fanoušky zajímat i v současnosti.

Narodil se 5. února 1916 a s fotbalem začal ve 14 letech v dorostu Olympie Plzeň. To byl tehdy velice populární klub, hřiště měl na dnešním náměstí Míru a zanikl v roce 1948, když jako první vstoupil do nově vzniklé Škody Plzeň. Až rok na to ho následovala Viktoria.

Hrál v týmu s o dva roky mladším bratrem Františkem. Už v sedmnácti nastupoval ve druhé lize, a když v roce 1933 byla plzeňská Olympia v čele a za ní o pouhý bodík místní rival SK Plzeň, spekulovalo se, že chudší Olympia bude fúzovat s ekonomicky silnějším SK, ale k dohodě nakonec nedošlo. V dramatickém vzájemném jarním klání na hřišti Olympie zvítězil SK 1:0, postoupilk Viktorii do první ligy a došlo i k hromadnému přesunu rodiny Hájků do SK.

Ten přestup se uskutečnil k 1. červenci 1934. Otec dostal na hřišti skromnou kantýnu, starší Antonín se stal vítanou posilou útoku a František si musel ještě nějaký čas počkat, než si zajistil místo v ligovém útoku. Později přestoupil do pražské Sparty a ligovou kariéru zakončil v Čechii Karlín.

Antonín Hájek zůstal věrný Plzni a jeho vstup na prvoligové kolbiště byl tak impozantní, že za pouhý půl rok v ligových a přátelských zápasech nastřílel 54 gólů.

Později na svůj start v plzeňském SK vzpomínal: „Když jsme měli závěr roku v Měšťanské besedě, ocenili fandové a výboři ty vstřelené góly tím, že mi pověsili okolo krku věnec opravdových, pěkně vyuzených a nádherně vonících 54 vuřtů.“

NEZLÁKALA HO ANI PAŘÍŽ, ANI SPARTA

Jeho popularita rostla, a tak nebylo divu, že o něj projevovali zájem doma i v cizině. S celou rodinou se mohl vystěhovat do Paříže a hrát tam za Racing Club. Sto tisíc franků mu dávali na ruku…

Nezlákal ho ani populární komik a fotbalový funkcionář Vlasta Burian do pražské Sparty, přestože mu nabízel 50 000 korun a klubu dokonce 200 000, což byly tehdy hodně velké peníze. „Vy si nechte ve Spartě peníze a my svého kanonýra…,“ řekl Spartě klubový výbor.

S plzeňským SK cestovali po Lotyšsku, Francii, Itálii a Německu. Nejraději však vzpomínal na první zájezd do Švédska v roce 1936.

„Jeli jsme tam v červnu a po třiatřicetihodinové cestě jsme okamžitě nastoupili proti nějaké vybrané jedenáctce, kdy byli i čtyři reprezentanti země. Než jsme se pořádně rozkoukali, prohrávali jsme 0:3. Pak jsme si trochu zvykli na travnaté hřiště a nakonec jsme ještě vyhráli 5:4. Nejlepší zápas zájezdu jsme však sehráli v Malmö. Celé mužstvo hrálo jako z partesu, spoluhráči mi nezištně přihrávali, a tak se mi podařilo vstřelit osm branek. Mou devátou a Zemanovu desátou už rozhodčí neuznal. Po zápase nám gratuloval i náš konzul. Druhý den byly referáty v novinách na celé stránky a prý takový fotbal neviděli ani od Angličanů,“ líčil Hájek po letech.

REKORDNÍ POČET GÓLŮ V SEZONĚ 1935-1936

V první lize nadále střílel jeden gól za druhým. Rekordní byla sezona 1935 – 1936, kdy dal 35 branek. Kdyby nepřišla válečná léta, jistě by Antonín Hájek patřil k vážným kandidátům na dres národního mužstva Československa.

Přestože tehdy vládl všem střelcům Pepi Bican ze Slavie a v nejvyšší soutěži působila celá řada výborných střelců.I díky kvalitám svého „šutéra“ prolomil SK Plzeň na počátku čtyřicátých let hegemonii Sparty a Slavie a skončil v lize na druhém (1941) a třetím (1942) místě.

Za zmínku stojí příhoda z konce válečných let. Blížil se závěr ligy a SK Plzeň před domácím zápasem s Viktorií Žižkov už o nic nešlo. Několik dní před zápasem přišel za Antonínem Hájkem funkcionář soupeře a nabízel mu zlaté hodinky s řetízkem se slovy: „Vám už o nic nejde, my potřebujeme body a bude stačit, když nám nedáš góly. Budou i peníze, protože ty hodinky jsou závdavkem.“

ANI HODINKAMI SE NENECHAL UPLATIT

S takovou však na starého klubistu neměl chodit. Hájek hodinky odnesl sekretáři fotbalové župy a ten je zavřel do vyšetření do trezoru. Sám nikomu nic neřekl, dal Žižkovu dvě branky a Plzeň vyhrála 2:1. O příkladném činu charakterního borce se tenkrát psalo s velkým uznáním.

On sám však v utkání utrpěl zranění kolena a poležel si delší dobu v nemocnici. Něco odehrál ještě v Příbrami, ve Starém Plzenci a brzo pověsil kopačky aktivního hráče na hřebík.

Ale s fotbalem neskončil. Složil zkoušky rozhodčího, později pracoval jako funkcionář krajského svazu. Zemřel 18. listopadu 1983.

Teď se dočkal další významné pocty. Byla po něm pojmenována ulice mezi dvěma fotbalovými stadiony na Slovanech, která nesla jméno Mezi Stadiony.

Pavel Hochman