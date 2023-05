Jeden z nejlepších brankářů plzeňské Viktorie v její historii František Čaloun slaví 12. května 85. narozeniny. Mistr robinzonád začínal s fotbalem v sušickém Tatranu. Původně nebyl gólman, v žácích a chvíli v dorostu hrál v poli, ale nakonec skončil v brance. Už v sedmnácti letech chytal za dospělé. Narukoval na vojnu do tachovské Dukly a už tam vynikal na brankové čáře mrštností a elegancí.

František Čaloun v roce 2018. | Foto: Deník/Václav Vacek

I proto si ho vyhlédl v roce 1959 plzeňský Spartak. Tehdy se hrála v Plzni druhá liga, ale maximální snahou všech bylo postoupit mezi elitu. "Když jsem přišel, musel jsem o místo v brance bojovat s výborným Benediktem, ale v další sezoně jsem už byl v plzeňské brance jedničkou," vzpomínal jubilant na začátky v Plzni.

Druhou ligu v roce 1960 - 1961 už tehdejší Spartak vyhrál a po devíti letech postoupil mezi fotbalovou elitu Československa. V roli nováčka plzeňský tým hrál výborně, po podzimu skončil na třetím místě a k největším oporám patřil František Čaloun. "Hlavně se nám dařilo na Slovensku. I mně se tam povedlo vychytat dost zápasů. V Bratislavě jsme porazili Slovan i Rudou hvězdu. Chytil jsem Popluhárovi penaltu a Jirkovi Tichému dokonce dvě penalty v jednom utkání. Risknul jsem vždy stranu a vyšlo to. Většinu utkání na Slovensku považuji za své nejlepší."

LEGENDY VIKTORIE: Na Viktorku jsem hrdý, říká František Čaloun

Stavitelé národního mužstva dokonce jeden čas uvažovali o tom, že Františka Čalouna povolají do reprezentace, protože jeho výkony byly velmi kvalitní. Ale nakonec to nevyšlo. "Tehdy v Československu chytaly světové a evropské špičky. Schroif, Kouba, Stacho, Kramerius, Schmucker a další. V jiné době bych se možná do reprezentace prosadil, ale tehdy to nešlo. Mezi tyčemi byla obrovská konkurence," přiznával po letech.

Důvodem, proč si František Čaloun nezachytal v některém z reprezentačních výběrů, bylo i to, že zůstal v Plzni, střídal první ligu s druhou a nepřestoupil třeba do Prahy. "V první polovině šedesátých let jsem dostal vážnou nabídku od pražské Slavie, ale nějak to nevyšlo. Plzeň by mě nerada ztratila, já tady byl spokojen a navíc jsem se trochu bál konkurence ve Slavii. Chytal tam výborný Jonák."

Nečekaná ztráta. Béčko fotbalové Viktorie v dohrávce nestačilo na Povltavskou FA

V brance Spartaku či Škody Plzeň vydržel dlouhých devět let. Kolektiv, do kterého v Plzni přišel, považuje za vynikající. "Strejček, Hrneček, Mudra, Tóth, Bíba, Homola, Trykar, Böhm, Lopata, Karel Sloup, Standa Štrunc, Sohan a další, to všechno byli nejen výborní fotbalisté, ale hlavně vynikající kamarádi. Z fotbalu mám stále skvělé přátele."

V kariéře ho vedlo několik trenérů. Zažil v Plzni Sedláčka, Hroneše, Berku, Moravce a Chobota. "Každý z nich měl něco do sebe, byli to především praktici, ale nejlepší byl Vlastimil Chobot, který byl v tehdejší době na velice dobré odborné úrovni." Když Plzeň v roce 1963 po dvou sezonách z první ligy sestoupila, vrátil ji tam zpět v roce 1967 právě Vlastimil Chobot.

Na milovaném fotbalu viděl vždy jenom to pozitivní. Byl si vědom, že se hraje pro lidi a tak je chtěl potěšit. Do branky často nastupoval se svým zlobivým ramenním kloubem, který mu někdy lékař rovnal do správné polohy i během zápasu. V devíti sezonách odehrál za plzeňský tým na 260 prvoligových a druholigových utkání, tři sezony byly prvoligové, zbytek prožil o soutěž níž. Na současnou Viktorii je František Čaloun hrdý, velice ho potěšily mistrovské tituly a úspěchy v evropských pohárech.

Potvrzeno. Trenér Bílek po sezoně v Plzni skončí, nástupce klub zatím neoznámil

Autor: Pavel Hochman