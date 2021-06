„Co můžete k tak významnému výročí říct? Je hezké, že se to povedlo zorganizovat aspoň takhle komorněji,“ narážel František Plass na omezení kvůli covidu.

„Je pěkné, že klub nezapomíná ani na kluky, kteří už nejsou mezi námi,“ doplnil legendární fotbalista.

Co vám naskočí, když se řekne Viktoria Plzeň?

Především vzpomínky. Stačí, když jedu kolem stadionu ve Štruncových sadech autem, mívám husí kůži.

Na co vy osobně vzpomínáte nejraději?

Je toho hodně. Každý z mojí generace by vám ale asi řekl utkání s Bayernem Mnichov. Ale bylo i období, kdy se hrála v Plzni druhá liga. A každý z postupů do nejvyšší soutěže byl neskutečný zážitek. Fanoušci s námi jezdili na zápasy, byli věrní i v těžkých dobách. Dodnes je obdivuju, možná víc než samotné hráče. Ti přijdou na hřiště a dělají, co umí.

Když jste tehdy hráli v poháru proti Bayernu, asi vás nenapadlo, že v Plzni vyroste tak úspěšný klub, který letos překoná stovku zápasů na evropské scéně?

To víte, že ne. Na to nebyla doba, takhle snad ani nešlo přemýšlet. Jakákoliv další účast v pohárech by tehdy byla obrovský úspěch. Že to Viktorka dotáhla tam, kde dneska je, je moc fajn.

Je něco z historie, co byste nejraději vymazal z paměti?

Jé, takových momentů je. (úsměv) Na ty pěkné se samozřejmě vzpomíná lépe.

A ty horší?

Když se nepovedlo. Pamatuju si třeba na zápas, který se hrál tři dny potom, co jsem pochoval maminku. Já jsem špatně odkopl balon a z tribuny jsem slyšel: Ty č…, ty už jsi měl být dávno v p… Po patnácti letech, co jsem hrál v Plzni… Tak jsem se otočil k tribuně, stáhl si trenýrky a vystrčil jsem zadek.

Když jste vzpomněl diváky, fandilo se za vás jinak?

Samozřejmě, teď je to spontánnější. Na fotbal chodí víc mladých lidí, než jsme hráli my. Je jich méně, já zažil i třicetitisícové návštěvy, ale jsou živější, aktivnější. Ale v tom se odráží doba.

Ještě mě napadá jedna věc, slavilo se třeba 60 let klubu, když jste hrál?

Určitě jo, ale nebylo to nic velkého. I to se dneska dělá jinak. Fotbal byla tehdy spíš zábava, dneska jsou v něm daleko větší peníze.