„Je to bezpochyby největší úspěch kralovického fotbalu . Jsem šťastný, jakou máme partu. Jsme taková rodina, možná i proto jsme vyhráli finále. Tachov tam neměl žádné fanoušky, my měli naopak plný dům," říkal hrdě hráč Kralovic Jan Lavička.

Kralovičtí porazili ve vyřazovacích bojích celkem pět soupeřů. Postupně vyřadili Žákavu, plzeňský Smíchov, Chotíkov, Vejprnice a nakonec zdolali i Tachov. „Cesta za prvenstvím byla poměrně komplikovaná. V Chotíkově jsme si trochu nadávali, že jsme to nevypustili, protože to bylo dost zápasů navíc. Když už je ale člověk v semifinále a přijede do Vejprnic, tak chce vyhrát. Shodou okolností jsme se tam připravovali takticky na Tachov, kde jsme potomv I. A třídě dostali 0:5 . I takový je fotbal. Všechno zlé je pro něco dobré,“ vysvětloval Lavička, který společně se svými spoluhráči nechtěl dopustit ve finále podobný výsledek.

Béčko Plzně postup rezervě Slavie nepřekazilo

„Věděli jsme o útočné síle, kterou Tachov disponuje. Museli jsme bránit, a hráli jsme na pět obránců. Finále jsme odjezdili po zadku. Ne nadarmo se říká, že pohárové finále se hraje úplně jinak než obvyklý zápas,“ pokračoval kralovický záložník.Ve finále zajistil svému týmu penaltový rozstřel, když v 82. minutě bezpečně proměnil nařízený pokutový kop, čímž vyrovnal na 1:1.

Následovala dlouhá penaltová loterie, která skončila vítězstvím Kralovic 14:13, se Lavičky však netýkala. V nastaveném čase dostal totiž druhou žlutou kartu, po níž následovala červená. „O to hůře se mi na penalty dívalo. Kluci ale udrželi nervy na uzdě. První mečbol nevyužil Kulhy, ale hned další bezpečně proměnil Martin Pánek. Pak už propukly oslavy,“ popisoval Jan Lavička.

Kralovice mohou dosáhnout v sezoně ještě na jeden úspěch, když se probojovali do baráže o krajský přebor.Pokud by uspěly, tato sezona by se zapsala do jejich historie zlatým písmem.

FOTO, VIDEO: Krasojízda Přeštic pokračuje, Doubravka zvítězila popáté v řadě