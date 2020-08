O víkendu se naplno rozbíhají nižší fotbalové soutěže. Po rekordně dlouhé pauze zaviněné epidemií koronaviru je na nový divizní ročník natěšený i Dušan Künstner. Dvaadvacetiletý fotbalista patří již k základním stavebním kamenům kádru Doubravky a zároveň zvládá naplno hrát i futsal, v němž působí v prvoligovém Interobalu. Jeho dobré výkony ho navíc vynesly až do mládežnického futsalového reprezentačního výběru.

Jak jste zvládl letní přípravu? Trénoval jste na Doubravce i v Interobalu?

Protože se mi oba sporty časově kryjí, absolvoval jsem skoro celou přípravu na futsale. Ale v sezoně bych měl zvládat skloubit obojí tak, abych docházel na všechny tréninky. Výhodou také je, že futsalová utkání se hrají většinou v pátek večer a fotbalová o víkendu, takže v tom problém není.

Jste rád, že už máte neoblíbenou letní fázi za sebou?

Jsem, protože to bylo náročné (úsměv). Na začátku jsme jen tři týdny každý den běhali. A já jsem ten typ, který si na běhání zrovna nepotrpí. Byl jsem proto rád, když jsme se přesunuli na hřiště a pracovali jsme s míčem.

Teď už je sezona za dveřmi. Těšíte se?

Rozhodně. Už ta pauza bez mistrovského utkání byla dlouhá. Odehrálo se sice hodně přátelských zápasů, ale to není ono… Takže už jsme nažhavení, až to o víkendu konečně vypukne a bude se hrát. Doufám, že letošní sezona se dohraje celá a nepřeruší ji znovu koronavirus.

Kromě fotbalu hrajete i futsal. Jak jste se vůbec k němu dostal?

Úplnou náhodou. V dorostu jsem přišel jednou do šatny a kluci se o tom bavili a říkali, že nabírají nový lidi. Zašel jsem s nimi na jeden trénink a už jsem u toho zůstal.

Chytil jste se v něm na jedničku, když jste se propracoval až do mládežnické reprezentace. Je to pro vás velký úspěch?

Znamená to pro mě hodně, protože reprezentovat je to nejvíc, kam to můžete dotáhnout. Vždycky jsem byl rád, když jsem mohl obléci reprezentační dres a konfrontovat se s jinými národními týmy. Je to pro mě odměna za to, že se futsalu věnuji naplno.

Ve fotbale je naopak cesta do vyšších lig a případně reprezentace trnitější. Přesto, jaké v něm máte cíle?

Nejsou už tak velké, jako když jsem byl malý kluk a chtěl jsem hrát Ligu mistrů a podobně (úsměv). Aktuálním cílem je předvádět se Sencem dobrý fotbal, s kterým bude spokojené vedení týmu, abychom potom u pivka nemuseli poslouchat, jak jsme hráli špatně (smích). Jinak bych si rád během kariéry vyzkoušel třetí ligu.

Začínal jste ve Viktorii Plzeň a následně jste v dorostu přešel na Doubravku. Berete to zpětně jako dobrý krok?

Určitě. Udělal jsem dobré rozhodnutí, když jsem se rozhodl v dorostu odejít z Viktorky, kde jsem věděl, že tam pro mě není místo. Doubravka sice tehdy hrála jen krajskou soutěž dorostu, takže jsem si pohoršil, ale zároveň jsem věděl, že na velkou kariéru už to nebude.

Bylo plusem i to, že na SENCU dávají šanci mladým hráčům?

Tehdy jsem to ještě tolik neřešil a nevěděl jsem, že se jako dorostenec dostanu do A týmu. Bylo to fajn a jsem rád, že můžu být na Doubravce.

Cítíte se víc futsalistou, nebo fotbalistou?

Neřeším, čím jsem víc. Časem si ale budu muset vybrat, protože je dost vyčerpávající chodit do práce a k tomu zvládat oba sporty na vyšší úrovni. Zatím jsem ale mladý a jde to skloubit. Pokud bych ale měl hrát vyšší soutěž než divizi, asi by to už nešlo spojit dohromady.